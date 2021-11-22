22 ноября 2021, 06:25

Отменены два железнодорожных рейса в города юга России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

РЖД отменили до 1 июня рейсы Москва – Волгоград и Санкт-Петербург – Адлер, объяснив это снижением пассажирского спроса. В случае восстановления спроса на билеты рейсы будут возобновлены, отметили в компании.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) отменило 44 поезда по России из-за падения пассажирского спроса. В том числе принято решение об отмене поездов "Северная Пальмира". Их два: №35, который следует по маршруту "Санкт-Петербург – Адлер" и №36, сообщением "Адлер – Санкт-Петербург".

Поезда "Северная Пальмира" будут отменены в 2022 году в промежутке с 15 января по 20 апреля, в их составах двухэтажные вагоны, спальные и купейные, продолжительность пути составляет около 38 часов, информировал 21 ноября "Коммерсант" со ссылкой на РЖД. В компании уточнили, что если спрос на поезда повысится, то они продолжат выполнять рейсы, сказано в публикации.

С 17 января по 1 июня также планируется отменить поезда №15 и №16  сообщениями "Волгоград – Москва" и "Москва – Волгоград", информировало 21 ноября РБК со ссылкой на "Российские железные дороги". Если спрос на поезд возрастет, то он продолжит курсировать между городами, также отметили в компании.

Напомним, что двухэтажный поезд № 35/36 "Северная Пальмира" начал курсировать между Адлером и Санкт-Петербургом с 28 мая 2016 года. Двухэтажные вагоны являются инновационным типом подвижного состава. Вагоны "двухэтажки" оборудованы кондиционерами, светодиодными светильниками, экологичными туалетными комплексами. В каждом купе имеются розетки для зарядки мобильного телефона. Двери в купе закрываются индивидуальными магнитными ключ-картами. Первый такой поезд отправился в Адлер из Москвы в 2013 году, информировал 28 мая 2016 года сайт "РЖД ТВ".

Примечание:

"РЖД: из Сочи отправлены 48 задержанных ранее поездов дальнего следования", "Из одного из вагонов двухэтажного поезда Москва-Адлер из-за задымления эвакуированы пассажиры", "Пассажирский поезд на пути в Краснодарский край столкнулся с машиной".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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