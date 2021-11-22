Противники строительства многоэтажки в Сочи организовали круглосуточное дежурство

22 ноября 2021, 02:42

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Жители дома на Курортном проспекте Сочи, которые выступили против строительства многоэтажки во дворе, организовали дежурство, в том числе в ночное время, чтобы воспрепятствовать работам.

Как писал "Кавказский узел", жильцы дома на Курортном проспекте в Сочи обратились с жалобами к правоохранителям с просьбой проверить законность выданного мэрией разрешения на строительство многоэтажки почти вплотную к их дому. Во время конфликта с рабочими, которые возводили строительный забор во дворе дома, пострадали двое местных жителей.

21 ноября жители 120-квартирного дома 98/17 по Курортному проспекту провели внеочередное собрание рядом с предполагаемой стройкой. Поводом послужили ночные события 20 ноября. На собрание пришли более 20 человек - по трое из восьми подъездов, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Чиновники администрации и полиции не сдержали своего слова остановить стройку до выяснения всех обстоятельств. Застройщики под покровом ночи уничтожают деревья, ставят забор и захватывают нашу территорию. Поэтому на собрании актив дома решил установить ночные дежурства. Алгоритм простой: дежурные в случае начала ночных работ должны поднимать других жителей и вызывать полицию», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" об итогах собрания Яна Калейджян, на которую вчера ночью напал один из рабочих, залив ей лицо газом из баллончика.

Врачи диагностировали у Яны химический ожог глаз, как и у второго пострадавшего Виктора Трофимцова.

Жительница дома Нонна Лагвилава сказала корреспонденту "Кавказского узла", что «людям ничего не остается, как самим защищать свои права на благоприятную среду обитания, если это отказываются делать официальные органы власти и правоохранители».

«заявления были отправлены во все органы власти, надзорные и правоохранительные структуры, но реакции до сих пор никакой нет. Более того, нет реакции на события вчерашней ночи», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Филимонов.

По словам Яны Калейджян, "собрание решило организовываем посменное дежурство, в том числе в ночное время". "В случае ночного строительства дежурные должны звонить в полицию, присутствовать при составлении актов полицейскими", - сказала она.

По мнению Игоря Филимонова, основанием для выдачи разрешения на строительство послужили сфабрикованные документы. «Вызывает большое сомнение геологическая экспертиза застройщика, которую готовила фирма из Вологды с просроченной лицензией. Мы никогда не видели тут буровых машин, которые бы проверяли почвы, однако, экспертиза появилась. Мы считаем, что пока правоохранители не установят подлинность документов застройщика, включая договор аренды придомового участка нашего дома, переданного застройщику даже без торгов, то никакой стройки быть не может», - отметил он.

Адвокат Сергей Костюк рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что по просьбе жителей им было подготовлено и направлено заявление в Следственный комитет в отношении чиновника, выдавшего разрешение на строительство в оползневой зоне. «Жители просят рассмотреть вопрос превышения [...] должностных полномочий», - уточнил адвокат.

По данным на 00.00 мск сегодня, 22 ноября жители дома сообщили, что ни в дневное, ни в ночное время на территории двора никто не появлялся и никакие работы не проводились.

Комментариями представителей администрации Сочи и правоохранительных органов относительно ситуации "Кавказский узел" пока не располагает.