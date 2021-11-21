Врачи отчитались о стабилизации состояния Хоштария

21 ноября 2021, 17:08

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Состояние оппозиционного депутата Элене Хоштария, госпитализированной после 17-дневной голодовки в здании парламента Грузии, врачи назвали стабильным.

Как писал "Кавказский узел", лидер оппозиционной партии "Дроа" (Пора) Элене Хоштария с 3 по 19 ноября проводила в здании парламента голодовку, требуя перевести Михаила Саакашвили из тюремной в гражданскую больницу. Состояние Хоштария за первые несколько дней голодовки ухудшилось, однако она отказывалась от помощи врачей. Депутат заявила, что прекратит голодовку, когда Саакашвили окажется вне опасности. 15 ноября Элене Хоштария сделали вливание медикаментов, так как у нее появился риск отказа почек. После решения Минюста перевести Саакашвили в военный госпиталь она прекратила голодовку.

Михаил Саакашвили сразу после ареста, 1 октября, объявил голодовку в руставской тюрьме. Его адвокаты, личный врач и сторонники добивались перевода Саакашвили в гражданскую клинику. Минюст Грузии пошел на уступки только на 50-й день голодовки после того, как Саакашвили после обморока попал в реанимацию тюремной больницы. Политик был переведен в военный госпиталь в Гори и 20 ноября начал принимать пищу под контролем врачей.

Состояние Элене Хоштария стабилизировалось, сообщил дежурный врач-терапевт клиники New Hospitals Валериан Лобжанидзе. "Состояние г-жи Элене Хоштария стабильное, витальные (жизненные) параметры в пределах нормы. На данном этапе какие-либо осложнения не ожидаются. При поступлении был небольшой электролитный дисбаланс, который сейчас полностью восстановлен", - рассказал дежурный врач.

По его словам, Хоштария назначено питание "специальными пищевыми средствами". "А также по необходимости проводятся внутривенные вливания для сохранения баланса жидкости и электролитов. Со вчерашнего дня она принимает назначенные средства. Поэтапно будет увеличиваться и рацион питания", - приводит сегодня слова Лобжанидзе "ИнтерПрессНьюс".

Элене Хоштария была переведена в тбилисскую клинику New Hospitals для реабилитации после 17-дневной голодовки. Из здания парламента Хоштария вывозили на инвалидной коляске, поскольку за время голодовки она очень ослабла. Хоштария сопровождали мать, личный врач и сотрудники скорой помощи, сообщило 19 ноября "Эхо Кавказа".

Напомним, 14 ноября к голодовке Хоштария в парламенте присоединились девять оппозиционных депутатов, они также требовали перевести Саакашвили в гражданскую клинику. 19 ноября трем из них потребовалась помощь врачей. Все девять депутатов прекратили голодовку на седьмой день, после того как Михаил Саакашвили был переведен в военный госпиталь.

Саакашвили после возвращения в Грузию был арестован, так как ранее на родине был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. Бывший президент также обвинен в незаконном пересечении границы, арестованы четыре предполагаемых сообщника. Ему были предъявлены другие обвинения. Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом".

Новости о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".