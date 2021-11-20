Техника в районе Мамайсокго перевала. Фото пресс-службы администрации Сочи, https://sochi.ru/press-sluzhba/novosti/1361/169350/

20 ноября 2021, 23:28

Движение по трассе близ Сочи восстановлено после оползня

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Открыт проезд по трассе в районе Мамайского перевала, приостановленный после оползня, отчиталась администрация Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября оползень повредил участок трассы Джубга-Сочи на Мамайском перевале, на дороге было ограничено движение.

Сейчас движение автомобилей восстановлено по обеим полосам, там уложено временное дорожное полотно, отчиталась сочинская администрация. "Как только позволят погодные условия, на этом участке дороги будет нанесено временнее дорожное покрытие из асфальта <...> Подрядчиком уже завершены инженерно-геологические изыскания, разработаны и реализуются инженерные решения, которые позволят укрепить склон и дорогу путем создания свайного поля и ростверков", - говорится в сегодняшней публикации на сайте администрации города.

Сочинцы и туристы жаловались на огромные пробки в районе поврежденного участка дороги, а также на отсутствие рабочих и медленный темп восстановления дорожного полотна, сообщил сегодня "Коммерсант".

Оползни нередки в Сочи и угрожают также и жилым домам. Одновременно с повреждением дороги на Мамайском перевале оползень повредил несколько жилых домов в сочинском поселке Сергей Поле, их жильцы были эвакуированы. Также в ноябре жители Известинской улицы в Сочи пожаловалась, что из-за четырехэтажного дома происходит смещение грунта, в стенах их домов появились трещины, а решение суда о сносе этого здания не исполняется. В мэрии ситуацию назвали спором горожан с застройщиком, а юрист напомнил чиновникам об уголовной ответственности в случае ЧП.

Примечание:

"Введены ограничения на проезд по Крымскому мосту", "Несанкционированные свалки рассердили сочинцев", "Дорогу от Краснодара до Крымского моста предложено сделать скоростной".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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