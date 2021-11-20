Вакансия проверяющего QR-коды вызвала иронию у астраханцев

20 ноября 2021, 12:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Работодатель в Астрахани ведет поиск людей на вакансию проверяющего QR-коды, сообщил сервис по трудоустройству. Местные жители назвали в соцсетях эту работу депрессивной, сравнив ее с обязанностями надзирателя.

Как сообщал "Кавказский узел", с 13 ноября в Астраханской области действует предписание властей о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры, фитнес-центры, спортзалы и бассейны.

За сутки в Астраханской области от коронавируса скончались семь пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 2135. За сутки выявлено 264 новых случая заболевания, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 71 436, следует из информации, опубликованной 19 ноября на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Вакансия контролера, который должен будет проверять QR-коды, появилась в Астрахани. По данным службы исследований hh.ru, в городе работодатель ищет сотрудника на неполный рабочий день и предлагает смены по 5 часов и зарплату от 15 тысяч рублей. Сотруднику придется проверять QR-коды у посетителей торгового центра и сверять данные с документами, информировало 19 ноября региональное онлайн-издание "Арбуз Today".

Эта новость 19 ноября была размещена на странице Instagram-паблика news.astrakhan, на который подписаны около 149 тысяч пользователей. К 12.25 мск публикация набрала 872 отметки "нравится" и 190 комментариев. Большая часть их авторов отозвалась негативно о работе проверяющего QR-коды.

"Не очень хорошая "профессия", люди будут с надзирателями сравнивать, да ещё и реагировать соответствующим образом. Кто такой этот "мальчик" или "девочка", чтобы останавливать гражданина и проверять его удостоверение личности? Это полномочия определенной категории сотрудников (правоохранительных органов, специальных служб, войск Росгвардии), но никак не этих "контролёров", – полагает пользователь remont_holodilnikov_astrakhan.

"Не лучшая должность", – считает также mrs.i.anna. "А кто наделит их полномочиями проверять чужие документы?" – спросил ruslan_izm.

"Как можно согласиться на такую плохую работу?" – спросил пользователь vs.trkhmnv. "Таксист, охранник, а скоро ещё и контролёр QR-кодов, становятся самыми востребованными профессиями?" – задался вопросом aprozorov60.

"Не удивлюсь, если для работы QR-код не обязателен", – заявил chernigovsky_roman. "А интересно "надзиратели" будут привитые?" – спросил пользователь vmf517. "Самое интересное, когда я попросила охрану: "Предъявите свой QR-код", он почему-то меня сразу пропустил. Отсюда напрашивается вопрос, они сами-то привиты?" – написала также guliazi78.

Публикация о том, что в Астрахани работодатель ищет кандидатов на позицию проверяющего QR-коды была также размещена 19 ноября в соцсети "ВКонтакте" в группе "Типичная Астрахань", на которую подписаны более 117 тысяч пользователей. К 12.25 мск 20 ноября эта запись набрала 10 отметок "нравится" и 15 комментариев. Большая часть их авторов также высказались в негативном ключе.

"Требуются полицаи для проверки аусвайса", – сыронизировал Серега Серегин. "Интересно, какой человек пойдет и станет своих близких, друзей, знакомых не пускать?" – ответил ему Санёк Султанов.

О, пойдут! Многие хотят хоть кратковременной власти над другими. Есть такая категория", – считает Жоэль Митрофанов.

"Они не имеют права требовать ни паспорт, ни QR-код", – высказался Мирзаев Мурад.

"Ага, собачья работа. Там нервы нужны нереальные, как думаю. Против народа идти – это жесть", – заявил Владислав Ефремов.

На 12.25 мск 20 ноября в соцсетях Facebook и "Одноклассники нет реакции пользователей на публикации о поиске в Астрахани кандидатов на должность проверяющего QR-коды.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".