Огороженное место падения неразорвавшегося снаряда. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".

20 ноября 2021, 07:06

Сапер подорвался на мине близ Зангелана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудник азербайджанского агентства по разминированию ANAMA Вагиф Ализад оглы Бабаев госпитализирован в критическом состоянии после подрыва на мине в Зангеланском районе.

Сапер агентства по разминированию ANAMA  Вагиф Ализад оглы Бабаев 1972 года рождения получил различные ранения после подрыва на мине в зоне карабахского конфликта, информировал сегодня Report.az.

Бабаев подорвался на мине в Зангеланском районе, он был доставлен в критическом состоянии в больницу, передало сегодня агентство АПА.

Напомним, что жители Азербайджана систематически подрываются на минах в зоне карабахского конфликта. Так 21 сентября водитель трактора наехал на противотанковую мину во время восстановительных работ в селе Гарванд Агдамского района и получил ранения при взрыве.

"Кавказский узел" также писал, что, по мнению аналитиков, разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов –  долгий и сложный процесс.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Азербайджанский сапер пострадал при взрыве мины", "Два жителя Азербайджана задержаны за нарушение запрета на посещение Карабаха", "Азербайджанский военный погиб в Нагорном Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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