Жители шахтинских поселков сочли несправедливыми новые тарифы на проезд

19 ноября 2021, 20:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После очередного повышения цен на проезд в общественном транспорте жители трех поселков в Шахтах вынуждены платить за поездку больше, чем жители остальной части города. Они собрали подписи под обращением к депутату Госдумы, губернатору и прокурору, требуя выровнять стоимость проезда по городу.



Раньше проезд стоил 24 рубля в маршрутках, 19 - в автобусах. С 1 октября проезд во всех видах транспорта подорожал до 27 рублей, а на трёх маршрутах - в посёлки Аюта, Майский и Наклонная - до 30 рублей, собщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Евгений Трифонов.

Первое, что возмутило людей, это и само подорожание, и то, что в три посёлка проезд подорожал больше всего, аж до 30 рублей. Сейчас именно жители этих трех посёлков подписали жалобу, с просьбой отменить такое повышение цен. Минимум, что мы сейчас хотим, чтобы стоимость проезда выровняли, чтобы везде по 27 рублей был", - рассказал Евгений Трифонов.

Сейчас в каждом из этих трёх поселков, сформирована инициативная группа, которая собирает подписи. "Уже собрано 300 подписей, жалобы направлены в Госдуму на имя Евгения Бессонова, который там представляет интересы Ростовской области, также мы отправили жалобу губернатору и прокурору Ростовской области. Сбор подписей продолжается, в дальнейшем он охватит весь город Шахты", - сказал активист корреспонденту.

По его словам, администрация пояснила увеличение цен на проезд для жителей трех поселков тем, что маршруты являются межмуниципальными и в том числе проходят по территории других муниципальных образований. "При том в городе есть муниципальные маршруты, которые имеют протяженность 15-17 километров, что больше, чем по этим трём маршрутам", - отметил он.

Активист пояснил, что маршруты в три поселка переданы в управление правительства Ростовской области. "Но при этом вопрос льгот на проезд, в том числе для школьников, должен решаться в администрации Шахт. В администрации города вопрос пообещали решить, но так и не решили, дети вынуждены платить за проезд по полной ставке", - указал Трифонов.

Поселки являются частью Шахт, но цена на проезд в городе и в поселки разная, добавил активист. "Школьники из Шахт пользуются льготным проездом, а те, кто живёт в этих трёх посёлках, платят по полной, у этих детей нет льготного проезда, что, конечно, возмутительно", - заявил он.

Также раньше в автобусе проезд был дешевле, в маршрутке - дороже, сейчас цена везде одна, указал Трифонов. "Мы продолжим сбор подписей, посмотрим, какие получим ответы, и, если что, будем подавать в суд. Тут с работой плохо, зарплаты небольшие, для жителей это ощутимо", - подчеркнул Евгений.

Корреспондент побывал на остановке "Центральный рынок" и пообщался с пассажирами и водителями автобусов и маршруток.

Из-за подорожания проезда приходится реже ездить, пожаловалась пенсионерка Татьяна Афиногенова. "Лично для меня это проблема, тут каждую копейку считаешь, и каждое подорожание - это ощутимый удар по бюджету. В транспорте они прошлой осенью проезд подняли, им показалось мало и ещё подняли. А они думают о том, что людям и так денег не хватает на жизнь?" - возмутилась она.

Валентина сочла повышение цен несправедливым. "В этих поселках и так работы нет, пенсионеры тоже нищие. Продукты в центре дешевле, и им выгодней сюда ездить, а теперь им проезд до 30 рублей подняли и это, конечно, накладно", - сказала она.

Игорь из поселка Майский также возмутился повышением цен. "Я редко езжу на общественном транспорте, для меня как бы это не ощутимо, но возмущает то, что одним подняли до 27 рублей, другим до 30. Мы что там богаче, или почему такая разница?" - спросил он.

Подорожание проезда сильно сказалось на бюджете семьи, отметила Ирина Живневская. "Я одна воспитываю дочку и мне приходится за себя платить, так как в центре работаю, и дочке каждый день на проезд давать. Это 120-150 рублей каждый день. Так они же год назад уже повышали и ещё раз вот повысили, я считаю, это повышение необоснованное. Так ещё деньги берут всё больше, а результата никакого, если бы это хотя бы шло на развитие, дороги бы делали, а то нам только хуже", - заявила она.

По ее словам, приходится экономить на продуктах. "Работы [в городе] толком нет, зарплаты не повышаются, зато на всё цены растут регулярно, очень трудно жить. И так денег не хватало, теперь ещё приходится больше за проезд платить. Скажу честно, на продуктах экономлю, в чём-то отказываю, где-то беру что подешевле. Технику, мебель я купить не могу. Очень трудная сейчас жизнь", - посетовала женщина.

Подорожание проезда вызвало нарекания и водителей городского транспорта. "Что толку, что цену за проезд подняли, на моей зарплате это никак не отразилось. Хоть бы на немного подняли зарплату, нет, наверное, думают и так хватит", - пожаловался водитель маршрутки Александр.

По его мнению, поднятие цены на проезд обосновано. "Всё дорожает, в том числе заправка топливом, запчасти, ремонт, это просто необходимая мера, так как выгоды никакой. Я думаю, цена должна быть рублей 50 за проезд, но тогда люди ещё больше возмутятся. Пассажиропоток и так упал. Не знаю, то ли поднятие цены сказалось, то ли не сезон: похолодало, люди стали реже ездить", - рассказал он.

Его поддержал другой водитель, представившийся Юрием. "То, что проезд подорожал - это правильно, это необходимо для выживания транспортного предприятия. Но если бы ещё так зарплаты у людей росли. А то всё дорожает, а зарплаты те же. Нам не увеличили зарплату, хотя плату за проезд повысили. Как бы и о нас, о водителях, можно было подумать. Поэтому возмущение людей понятно, людям трудно", - сказал мужчина.

В администрации города Шахты корреспонденту "Кавказского узла" отказались прокомментировать сегодня ситуацию, попросив предоставить письменный запрос.