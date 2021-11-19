Виртуальный образ с блокировкой участников правонарушений щитоносными заградительными модулями. Фото: Скрншот с telegram-канала РИА «Новости»

19 ноября 2021, 14:53

Робот для разгона митингов разработан в Кабардино-Балкарии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники Кабардино-Балкарского научного центра РАН запатентовали робота для подавления уличных протестов, разные модификации которого способны задерживать нарушителей и блокировать большие группы людей. Изобретение предназначено для Росгвардии, однако ведомство заявило сегодня, что не нуждается в нем.

Росгвардия не имеет никакого отношения разработке робота для подавления уличных беспорядков, заявил сегодня официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. "Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства", - процитировал Грибакина ТАСС.

Проект, разработанный учеными Кабардино-Балкарского научного центра РАН, предусматривает вооружение гусеничного робота мортирами для отстрела светошумовых гранат и гранат со слезоточивым газом, сетеметательными мортирами, пенометами, выведенными на поверхность корпуса электрошокерами, форсунками для распыления ирритантов и пламягасящих составов, манипуляторами с высокими силомоментными характеристиками. Корпус робота обтекаемый, он напоминает по форме панцирь черепахи. По задумке разработчиков, это помешает участникам уличных беспорядков перевернуть робота - им не за что будет ухватиться. С другой стороны, при передвижении в толпе робот не будет травмировать демонстрантов выступами и углами корпуса, указано в документе, опубликованном на сайте Федерального института промышленной собственности.

В проекте оговаривается, что робот предназначен для Росгвардии и в особенности может пригодиться для подавления массовых уличных беспорядков, задержания правонарушителей и предотвращения терактов. Предусмотрены две модификации: быстроходный робот-оперативник должен преследовать нарушителей на скорости до 60 километров в час и задерживать их, а робот-щитоносец предназначен для установки "щитносных заградительных модулей", чтобы блокировать большие группы протестантов и "разделять бесчинствующую толпу на части", как сказано в проекте. Каждый робот-щитоносец выставляет одно заграждение, которое смыкается со щитами, выставленными соседними роботами. В итоге создается сплошная непрерывная стена нужной конфигурации, причем, оснащенная высоковольтными разрядниками и форсунками от баллонов с ирритантами.

Роботы небольшие по размеру, и предполагается, что для задержания человека к нему будут подъезжать несколько модулей. Сначала будет включаться сообщение по громкоговорящей связи. "При неподчинении и/или попытки скрыться модуль настигает объект и накидывает на него ловчую сеть или накрывает его зарядом быстротвердеющей пены. Особенности корпуса и шасси оперативного модуля позволяют ему проникать в толпу, преодолевать препятствия и развивать скорость, превышающую скорость любого человека-пешехода или всадника на лошади при любых попытках создать помехи передвижению модуля", - указано в проекте.

Публикация сопровождается иллюстрациями. На одной из них представлен внешний вид робота-оперативника с эмблемой Росгвардии впереди. Серый цвет и красная окантовка на корпусе робота напоминает полицейскую форму. На еще нескольких рисунках изображены роботы щитодержатели и визуально представлен принцип их работы: группа из девяти роботов блокирует два выезда с перекрестка, на котором собралась толпа.

Из документа следует, что патент на это изобретение действует с 8 июля 2020 года, то есть со времени подачи заявки. Дата регистрации изобретения и публикации его описания - 21 октября 2021 года. Авторы - Юрий Хамуков и Юрий Попов, при этом патентообладателем значится Кабардино-Балкарский научный центр РАН.

При этом в разделе "Инновационные разработки" на сайте научного центра, по состоянию на 14.50 мск 19 ноября, об этом изобретении ничего не говорится. Там указаны изобретения в основном мирного назначения - робот-ритейлер, робот-автомойщик, мультибот для уборки сельхозпродукции на открытом грунте, агродрон, подвесная роботизированная система для видеомониторинга археологических объектов. Единственное исключение - робот-сапер для охраны гражданских, промышленных и военных протяженных объектов и коммуникаций.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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