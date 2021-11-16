Фиолетово: как живут русские молокане в армянском селе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В 19 веке из Тамбовской губернии в Закавказье переселилось по самым разным мотивам много представителей христианского религиозного течения молокан. Часть из них осела в Армении. Об их жизни в селе Фиолетово, их тревогах, заботах и радостях рассказывается в опубликованном "Кавказским узлом" материале армянских журналистов телекомпании "ГАЛА".

Армянские молокане, кто они?

Люди, которые бывали в Армении и проезжали живописную дорогу из Лорийской области в Тавуш, обязательно заметят это село — Фиолетово, которое сильно отличается от других населенных пунктов Армении. Дома здесь аккуратные, типично русские по виду. Крестьян в полях всегда сопровождают запряженные лошади. Да и одеты люди непривычно — головы женщин и девушек всегда покрыты платками, они никогда не носят брюк, одеты в пестрые платья. Мужчины носят длинные бороды. Чаще всего их можно увидеть работающими в поле целыми семьями, включая детей.

В этом селе живут молокане (1480 человек по информации администрации общины). Молокане — этноконфессиональная группа русских, последователи одного из течений "духовного христианства", которых русская православная церковь преследовала за ересь, а царская власть выселяла их из России. Неприемлемым считалось то, что молокане не носят нательных крестов, не почитают святых, не совершают крестного знамения и пренебрегают другими православными ритуалами 1 .

Кроме Фиолетова, основанного в начале 20 века, неподалеку есть деревня Лермонтово, тоже молоканская. Раньше таких молоканских поселений в Армении было 27. По разным источникам, на сегодняшний день в Армении проживает от 4000 до 6000 молокан.

В самом селе Фиолетово немноголюдно. Вы не встретите праздных, беседующих друг с другом людей. Все заняты делом, а приезжий для молокан, как правило, из незваный, можно сказать, нежеланный гость. Аргументы всегда одни и те же: так много дел, что на "сплетни" не остается времени.

Фиолетово – одна из самых закрытых общин в Армении. Ее жители утверждают, что носителем молоканской культуры является именно их община, и именно потому, что она была закрыта от чужаков. Здесь нет смешанных браков, в селе не проживают представители других национальностей, в том числе армяне. Благодаря этому они сохранили свою культуру, традиции и образ жизни.

Гостевой дом Рудомёткиных

Около семи лет назад Михаил и Наталья Рудомёткины 2 основали в Фиолетово гостевой дом, тем самым сильно изменив заведенный в молоканском селе порядок. Потребовалось немало усилий, чтобы уговорить супругов принять в гостевом доме на два дня нашу съемочную группу в качестве гостей. Удалось. Рано утром мы уже были в Фиолетово. Самый красивый и видный дом в селе принадлежит Рудомёткиным. Найти его было несложно.

Поначалу хозяева встретили нас осторожными вопросами, в которых слышалась подозрительность.

"Я даже отказался от съемок российского Первого канала", — говорит довольно скромный, не любящий рассказывать о своей жизни Михаил Рудомёткин, чтобы подчеркнуть, что, пуская нас в свой дом, они оказывают нам большую любезность. В гостевом доме царило оживление. Супружеская чета готовилась к встрече гостей из США и Италии. Окна столовой с привлекательным видом на природу. На кухне Наталья лепит пирожки, а Михаил на улице разжигает самовар.

«Ждем температуру, и все. Чтобы он горел. Мы кидаем дровишки. Устроили чаепитие из самовара, вроде как престижно. Не везде же самовар. Часто говорят: "Да у нас тоже дома есть самовар". Но он же электрический… Самовар — вот он, когда дым идет. Самый хороший процесс, когда Наталья разливает чай. Это сама реклама, когда разливается чай, разливаешь заварку по стаканчикам, потом наливаешь горячую кипяченую воду, разносишь каждому туристу", — с гордостью говорит Михаил.

При виде гостей уже у ворот, хозяева всполошились, Михаил явно намекает, что ему не до разговоров: "Видите, у нас нет времени для бесед", — говорят они и спешат по своим делам. Михаил наравне с женой накрывает на стол, нарезает сыр и расставляет приготовленное женой варенье. У них нет недостатка в гостях. До эпидемии их было больше, сейчас поубавилось.

Они никогда не пытались рекламировать свой гостевой дом. Говорят, что не нуждаются в рекламе и популярности, чем дальше от объективов камер, тем лучше.

Что приводит сюда туристов? Экзотическое для Армении чаепитие у самовара? Безусловно, но это далеко не единственная причина, которая собирает гостей в красивом русском доме в селе Фиолетово, находящемся в сотне километров от Еревана.

Побывать здесь — значит ненадолго приобщиться к удивительному сообществу, которое было закрыто от любопытных глаз долгие годы.

Как попали молокане в Армению

В селе Фиолетово, бывшем Никитино, молокане поселились, когда царь Николай I изгнал их из России за религиозные взгляды 3 . Молокан обвиняли в ереси за то, что они по-своему трактовали христианство. Избежать преследований было невозможно. На протяжении всей истории своего существования им приходилось преодолевать суровые испытания. Сначала в царской России запретили молитвенные собрания, запретили давать им работу и выдавать паспорта. Молокане большими группами были изгнаны в Закавказье и украинские степи. Больше всего молокан поселилось в Грузии, Азербайджане и Армении. Есть молокане, поселившиеся в США и Канаде.

А в этом уютном горном уголке Армении, вдали от Родины, живет уже их пятое поколение.

"Выселение молокан было только в сторону Закавказья, может, какая-то часть попала в Среднюю Азию, это потом они рассеялись. Большая их часть была выселена сюда, в три республики. Переселение длилось пять лет. В течение пяти лет люди переселялись, это произошло не сразу. Армения нас приняла. Как говорится, дала подъемные... Дала территорию, землю и топор. Вот лес, рубите, стройтесь, дала одну лошадь на несколько семей, может, и корову на несколько семей. Обживайтесь", — рассказывает Михаил.

Я спрашиваю, обижены ли они на Россию за то, что в свое время их не попытались понять и выселили из родных мест, лишив земли, крова и Родины? Михаил отвечает, что предки, быть может, и чувствовали обиду, но у них этого чувства уже нет.

А чем настолько отличается вера молокан от православия, что их лишили родины их дедов и изгнали из их домов…? Михаил явно намекает на то, что ему не нравятся мои вопросы. На вопрос отвечает вопросом: "Почему ты все время спрашиваешь о религии?". Потом отмечает, что сам не знает ответа.

"Бог загадал загадку. Мы сами не знаем, почему мы молокане. Может, в первое время и была обида, а сейчас… Не знаю я, не могу сказать".

Молокане называют себя "Духовными христианами", они утверждают, что единственный истинный источник учения о вере — Библия. Они не принимают священников, церковную иерархию, церквей, православных обрядов, икон.

Говоря о вере, Михаил утверждает, что вера должна быть в сердце, а не в церкви… "Обыкновенный дом, там нет у нас украшений, ничего нет. Не в золоте Бог 4 , в наших сердцах. А это что? Красоту навесят, а в сердцах ничего нет. Или же пойти, отметиться… Нет, не надо отмечаться, надо служить Богу, если захочешь".

Интеграция, слияние культур, смешанные браки — это не про молокан. Большинство жителей Фиолетова продолжают верить, что сохранить самобытность можно только отгородившись от мира. Вот почему решение о создании в Фиолетово гостевого дома здесь не приветствовалось.

Сельчане опасались, что под кровом гостевого дома будет музыка, шум, алкоголь — все, что неприемлемо для молокан. Но владельцы гостевого дома — набожные люди, и отчасти это видно и по меню, которое Рудометкины предлагают гостям. Борщ, пирог, пельмени, чай. Алкогольные напитки исключены. В гостевом доме нет интернета и телевидения. "Чем дальше от греха, тем ближе к Богу", — объясняют хозяева.

"Мне в глаза никто ничего не говорит, а за глаза, не знаю. Нравится, не нравится, наверное, не очень нравится. Это моя работа, мы вдвоем с мужем работаем", — говорит Наталья.

Хозяин гостевого дома отмечает, что в действительности принимать гостей — это довольно сложная работа. Одних вопросов от гостей бывает столько, что на все и не ответишь. "Я каждый день как у следователя на допросе. А как? А зачем? Не буду перечислять. Простые вопросы задают, но надо отвечать. Вплоть до того, что даже спрашивают: "Что вы в чайник завариваете? Расскажите". Ну заварка, какие-то горные травы собираем, добавляем. В ресторане официантка дала и ушла. Тут хозяйка должна быть. Некоторые даже не едят, просто хотят пообщаться"․

Возвращение в Россию

Не желают ли они по прошествии 200 лет вернуться на родину? Михаил говорит, что ездил работать в Россию, сейчас они часто бывают в гостях у своих детей, эмигрировавших в Россию в 90-е, но он всегда зовет их домой, в Армению.

Родина этих русских — Армения. "Мы, наоборот, хотим, чтобы дети наши сюда вернулись, потому что мы призваны к этому. Это наша Родина, мы здесь родились, вот что для нас Армения. Для нас там уже сложно, мы привыкли здесь, друг друга знаем. В России сосед соседа не знает. Раз мы верим, значит, здесь должны быть. Спрашивают: "Вы армянка? — я говорю, — Нет, я русская, но проживаю в Армении". Это моя Родина".

"Армения относится к нам очень уважительно. Я даже ночью пойду в соседнюю армянскую деревню, меня спросят: "Молокан, что случилось, чем помочь?". Вот как мы здесь живем".

"Бываю в России, много бываю, но вот тянет меня сюда. Когда я работал в Москве, это в те годы, когда сюда мало русских летало на самолетах. Я в Домодедово садился на самолет, первым долгом в милиции спрашивают: "Куда едешь?" "Домой". Смотрят в паспорт: "Что, там живешь, что ли?" "Да, живу, домой еду". "А где ты там живешь". "Как будто знаешь мой Дилижан".

"Лет пять назад жена после Нового года поехала к сыну в Москву. Прилетели ночным рейсом из Еревана, а там объявляют: кто граждане Армении — к этой стойке, кто граждане России — к этой. И что получилось? Был целый самолет армян с семьями, они были гражданами России, и одна молоканка — гражданка Армении", — рассказывает Михаил.

Михаил и Наталья так бережно и тепло говорят об Армении, о своем селе. Если будет работа, дети обязательно вернутся в отчий дом, который Михаил продолжает строить. Они стараются сделать его уютнее для туристов.

Работа — неотъемлемая часть жизни молокан. Все члены семьи, от стара до млада, работают с утра до вечера. Отлынивать от работы считается большим стыдом.

"У нас дети, даже маленький ребенок, ходят с нами в огород. Ребенок с детства приучен, картошку собирает, морковку. Так, не так, а делает. С детства приучается".

Возможно, поэтому урожай у молокан богаче и вкуснее, чем в соседнем селе? Некоторые члены общины считают неправильным получать от государства пособия и пенсии — считают эти деньги не заслуженными, потому что они не являются прямым результатом работы. "Мы не ждем, чтобы нам кто-то с неба подал, или от кого-то помощи. Нет. Наш народ сам привык трудиться".

Спрашиваю, остается ли время для развлечений, после такой тяжелой работы?

"Какое развлечение может быть у верующего народа? Мы идем на службу в молельный дом. Это наше утешение".

Михаил объясняет: "У нас есть выходной день. В выходной день мы не работаем. Просто отдыхаем, ходим на службу, придем, поедим, поспим, отдохнем, в гости сходим. Это наш день".

У нас было два насыщенных дня в совершенно иной среде. С людьми, которые, не будучи армянами, могут научить, как действительно нужно любить Родину. С теми, кто может дать столько позитивной энергии переступившим их порог, что невозможно расстаться с ними, не заключив их в объятия и не пообещав снова войти в их приоткрытые ворота.

Автор текста - Арменуи Варданян

Оператор - Амбарцум Папоян

Телекомпания «ГАЛА» (galatv.am)