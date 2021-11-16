Сторонники Саакашвили раскритиковали патриарха и президента Грузии

16 ноября 2021, 03:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В центре Тбилиси сторонники Саакашвили провели акцию протеста, несмотря на предупреждение полиции. Участие в акции, по подсчетам организаторов, приняли более пяти тысяч человек. Они раскритиковали патриарха и президента Грузии, которые, по их мнению, уделяют недостаточно внимания ситуации с опальным политиком.

Как писал "Кавказский узел", сторонники Михаила Саакашвили ежедневно проводят акции с требованием перевести его в гражданскую клинику. 14 ноября митинг у здания парламента Грузии провели представители движения "Сирцхвили", которые также потребовали провести досрочные выборы по пропорциональной системе.

Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября в тюрьме в Рустави, потребовав освобождения. 8 октября Пенитенциарная служба отчиталась о переводе Саакашвили в Глданскую тюремную больницу. Группа врачей в Тбилиси потребовала перевода Саакашвили в гражданскую клинику. 13 ноября личный врач Михаила Саакашвили сообщил, что на 44-й день голодовки политик настолько ослаб, что впервые не может встать с кровати.

Вечером 15 ноября была перекрыта магистральная автомобильная трасса по правой набережной Куры из-за многочисленного митинга в поддержку Саакашвили. По оценке одного из лидеров партии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили, в акции приняли участие более пяти тысяч человек.

Министерство внутренних дел Грузии распространило предупреждение участникам акции о том, что полиция не позволит перекрыть трассу вдоль Куры. "Заявленной целью упомянутой акции является создание транспортного коллапса в Тбилиси. Согласно статье 11 закона Грузии «О собраниях и манифестациях», участникам собраний запрещается умышленно создавать препятствия для движения транспорта. Согласно статье 11-прим этого же закона, запрещено перекрывать проезжую часть дороги автомобилями, различными конструкциями или/и предметами", говорится в Заявлении МВД. Кроме того, полицейское ведомство уведомило, что кроме административного преследования участники акции могут быть подвергнуты уголовному преследованию по статье 226 УК (организация групповых действий, мешающих общественному порядку - предусмотрено наказание в виде заключения сроком до трех лет).

Несмотря на опубликованное заявление, несколько тысяч человек прибыли на станцию метро Руставели. "Полиция заведомо вводит население в заблуждение с целью запугать нас. На самом деле согласно статье 25 Конституции Грузии мы имеем право проводить манифестации, в том числе и на проезжей части", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Заал Удумашвили.

По его мнению, подобные заявления со стороны полиции являются недопустимым в демократическом обществе. "Это заявление - очевидная попытка запугать людей, но они никого не запугают, никто и не боится. Потому что люди борются за свою свободу, за право голоса, которое у них украли на выборах", - заявил Удумашвили.

Представитель "Единого национального движения" Ираклий Абесадзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что слышать подобные заявления от полиции "странно", так как участники акции действуют в соответствии с Конституцией. "Граждане имеют право на мирный протест. И мы выражаем свой протест и требуем перевода нашего третьего президента в многопрофильную клинику. Так речь идет о жизни человека», - сказал Абесадзе.

Толпа митингующих вышла с площади у метро Авлабар и направилась вниз по улице Николоза Бараташвили к мосту. Проход на проезжую часть набережной Ноя Жордания (левый берег Куры) был перекрыт полицией. Внизу, под мостом дежурили два полицейских водомета и семь автобусов со спецназом. Однако вместо того, чтобы спускаться на Дордания, толпа двинулась через мост Бараташвили, спустились по переулку на правый берег набережную Звиада Гамсахурдия - и двинулась в сторону района Абанот Убани. Выйдя на Гамсахурдия, толпа растянулась и перекрыла движение по проезжей части. Было создано несколько аварийных ситуаций, однако только после того, как толпа перекрыла дорогу, полиция завернула транспорт, ехавший в южную часть Тбилиси, и перенаправила его по другим участкам.

Проходя мимо офиса "Грузинской мечты", участники митинга скандировали: "Рабы, рабы!"

Дойдя до азербайджанского посольства, толпа свернула обратно и снова прошла по набережной Гамсахурдия. Проходя мимо патриархии, протестующие кричали: "Экзарх, экзарх!"

Участники акции пояснили корреспонденту "Кавказского узла", что они кричали, проходя мимо патриархии. Эка Лунгвиани рассказала, что экзархом называют главу отдельного церковного округа.

"Он (патриарх) так и не посмел обратиться к президенту или премьер-министру с просьбой о помиловании Саакашвили. Он ведет себя не как полноценный патриарх Грузии, а как посланник русского патриарха на оккупированной территории", - заявила она.

Акция завершилась у резиденции президента Саломе Зурабишвили на улице Атонели. Толпа скандировала: "Предательница!"

Участники акции остались довольны ею. "После арестов, которые устроила власть 10 ноября, мы обязаны были продемонстрировать, что не боимся ее незаконных действий, и будем продолжать добиваться освобождения Саакашвили и новых выборов. Для нас эти темы сегодня неразделимы, поскольку в первом случае речь идет о жизни человека, который является самым реальным оппонентом власти, а во-втором - наши голоса, которые мы обязаны защитить", - заявил ветеринар Рубен из Чхороцку.

"Месседж остается один и тот же в течение уже полутора месяцев - освобождение Саакашвили, и новые выборы по пропорциональной системе. Конечно, важно, что сегодня собралось много людей, но вопрос в том, услышат ли вовремя власти их голос!" - заявила Лана Гвинджилия.

Участница акции средних лет сказала, что пришла на митинг, потому что "не может спокойно наблюдать, как бывший президент страны умирает". "Я требую перевода его в гражданскую больницу", - сказала она.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Напомним, 11 ноября Пенитенциарная служба Грузии обнародовала две видеозаписи транспортировки Саакашвили в тюремную больницу. Обнародование видео, в котором сотрудники тюрьмы грубо обращаются с Михаилом Саакашвили, нарушает его право на личную жизнь и оскорбляет честь и достоинство, заявила омбудсмен Грузии. Кроме того, Пенитенциарная служба распространяла видео- и фотосвидетельства того, что Саакашвили принимает пищу вопреки заявлениям о голодовке.

Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".