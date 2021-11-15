Аналитики назвали незаконным запрет книги Медины Мирай в Чечне

15 ноября 2021, 23:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев, объявивший о запрете на распространение книги Медины Мирай "Синтонимы", не может ограничивать то, что разрешено в России, указал член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов. Чеченские власти не имеют полномочий запрещать распространение информации, которая не противоречит федеральному законодательству, отметил юрист Максим Оленичев**. Запрет на продажу книги не имеет смысла, так как может вызвать к ней повышенный интерес, а свободно приобрести книгу можно в интернет-магазинах и в электронной версии, считает директор коммуникационного агентства Александр Лихтман.

Как писал "Кавказский узел", 11 ноября министр по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что власти Чечни пресекли распространение книги Медины Мирай "Синтонимы", посчитав ее аморальной, и не допустят ее продаж в республике. Книга пропагандирует чуждые чеченскому обществу ценности, пояснил он.

Книга "Синтонимы" написана в жанре фантастика, ее автором является писательница Медина Мирай, произведения которой сочетают фантастические сюжеты и открытый диалог на тему ЛГБТ, следует из справки на сайте издательства "АСТ". Медина Мирай родилась 23 января 2000 года в Сургуте. Сюжет книги "Синтонимы" повествует о подростке Ангеле и его друге Рейдене, которые оканчивают школу элементов имени святой Мелани, им предстоит на экзамене узнать свою доминирующую способность. "Накануне экзамена школу сотрясает новость – среди учеников есть потенциальный синтоним (обычный человек без определенных способностей). Пока не начались проверки, Ангела должен срочно придумать, как ему сдать экзамен и сохранить свою тайну. Но правда всплывает наружу в самый неподходящий момент", – сказано в аннотации к книге на сайте "ЛитРес.ру".

Запрет продажи книги происходит в рамках борьбы против ЛГБТ-сообщества, установленной руководством Чечни, считает член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

"Он действует в русле того, что определило его начальство, согласно этим установкам... Вполне возможно, что это шаг – его личная инициатива. Но она соответствует установкам по борьбе против ЛГБТ. Грубо говоря, это выполнение указаний начальства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Орлов считает, что министр по нацполитике Чечни нарушает российские законы. "Он не то лицо, которое может запрещать что-то продавать, распространять. На это есть соответствующие органы в РФ", - отметил он.

Министр сделал рекламу книги, показав ее в прямом эфире, считает директор коммуникационного агентства "2L" Александр Лихтман.

"Тоталитарные лидеры современной России немного потерялись в реальности. И такого последствия, как "эффект Стрейзанд", не то, что не ждут, о нем не знают. А это именно он. И пока книга не является запрещенной как экстремистская на всей территории России, и Роскомнадзор не начнет гоняться за всеми площадками, ее распространяющими, ей создается реклама", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

По его словам, министр добился противоположного результата, вызвав интерес к этой книге. "Фактически это не запрет, а наоборот, пиар книги на уровне министра Чечни. Но министр не догадывается", - предположил он.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев убежден, что чеченское общество полностью поддерживает инициативу министра.

"Это тот редкий случай, когда общество поддерживает такую инициативу. Это действительно аморально с точки зрения чеченского общества. Если даже есть люди, интересующиеся подобной литературой, это будет невероятно малая часть населения, и они будут остерегаться демонстрировать свои пристрастия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кутаев считает, что демонстрация книги в прямом эфире и заявление о ее запрете положительно повлияют на имидж министра. "Министр не прорекламировал эту литературу, он заработал какие-то бонусы общества", - отметил он.

Юристы сообщили об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений

Чеченские власти не имеют полномочий запрещать продажу книг, уверен судебный юрист Максим Оленичев**. "Запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Этот запрет установлен федеральным законом. За распространение информации, которую можно квалифицировать как гей-пропаганда, установлена административная ответственность. Сам распространитель, а не власти, вправе решать какую литературу распространять", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Оленичева, в случае выявления признаков "гей-пропаганды" может быть возбуждено дело об административном правонарушении в отношении распространителей литературы. "Такой протокол рассматривает суд, который и принимает решение о том, было ли нарушение, и если было, то к какому штрафу привлечь виновное лицо", - пояснил юрист.

Он отметил, что по таким делам необязательно проведение экспертизы. "Зачастую суды сами пытаются дать оценку, содержится ли в источнике гей-пропаганда. При этом они не ориентируются на чёткие критерии, поскольку их нет", - сказал Оленичев.

Факт распространения книги или ее материалов в этой ситуации может стать законным основанием для применения статьи 6.21 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", считает адвокат Александр Немов.

"Для формирования состава достаточно просто распространения среди несовершеннолетних. То есть одного примера, когда несовершеннолетний прочёл, приобрёл, иным способом получил доступ к книге", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист считает, что для этого нужна экспертиза, которая позволит выяснить, есть ли такая пропаганда в книге или нет. "Без лингвистической экспертизы невозможно будет вменить состав", - отметил он.

Интернет-магазины предлагают доставку книги Медины Мирай в Грозный

По данным онлайн-площадки Wildberries, в 2020 году россияне по сравнению с 2019 годом приобрели втрое больше книг, сообщил 28 января ТАСС. "Всего за 2020 год россияне приобрели на Wildberries почти 20 млн книг, что в три раза больше, чем в 2019 году", - говорится в исследовании аналитиков площадки. По данным интернет-магазина Ozon, количество заказов с книгами за девять месяцев 2020 года выросло на 42% в годовом сопоставлении. Продажа книг также ведется на онлайн-площадке Яндекс-Маркет, однако в исследованиях интернет-магазина не приводятся данные об объемах продаж книг.

Книга Медины Мирай "Синтонимы" продается в свободном доступе в ряде интернет-магазинах, она доставляется в их пункты выдачи в Грозном. Электронную версию книги также можно приобрести на litres.ru, avidreaders.ru, libs.ru и других электронных библиотеках.

"Кавказский узел" также писал, что в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров резко выступил против фильма Алексея Учителя "Матильда" о судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Он попросил министра культуры России исключить Чечню из прокатного удостоверения на показ кинокартины. С такой же просьбой выступил первый вице-премьер Дагестана. Единственный ингушский кинопрокатчик отказался заказывать фильм, который "может оскорбить чувства верующих". 9 января 2020 года прокуратура отчиталась, что в фильме "Матильда" по итогам проверок не было найдено никаких нарушений законодательства.

В мае 2017 года депутат Госдумы Наталья Поклонская инициировала кампанию против фильма и попросила Генпрокуратуру проверить картину. Кампания Поклонской против "Матильды" нашла поддержку в регионах Северного Кавказа на фоне обострившегося в регионе тренда борьбы за нравственность, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Карфаген": традиции и травля в Чечне и Дагестане.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, гомосексуал из Чечни, покинувший страну, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

** персонально внесен Минюстом России в реестр иноагентов.