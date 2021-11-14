Девять депутатов парламента Грузии объявили голодовку в поддержку Саакашвили

14 ноября 2021, 17:17

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Группа оппозиционных депутатов объявила сегодня о начале голодовки в здании парламента Грузии, требуя перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. Голодовку в офисе "Единого национального движения" объявил и сторонник бывшего президента Гия Барамидзе.

Как писал "Кавказский узел", 13 ноября личный врач Михаила Саакашвили сообщил, что на 44-й день голодовки политик настолько ослаб, что впервые не может встать с кровати. В тот же день сторонники Саакашвили провели в Тбилиси акцию протеста с требованием перевести бывшего президента в гражданскую клинику.

Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября в тюрьме в Рустави, потребовав освобождения. 8 октября Пенитенциарная служба отчиталась о переводе Саакашвили в Глданскую тюремную больницу. Группа врачей в Тбилиси потребовала перевода Саакашвили в гражданскую клинику. С этим же требованием 3 ноября объявила голодовку в здании парламента лидер оппозиционной партии "Дроа" ("Пора") Элене Хоштария. На десятый день своей голодовки Хоштария из-за ухудшения здоровья согласилась принимать лекарства в случае необходимости.

Девять депутатов парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили сегодня голодовку с требованием перевести Михаила Саакашвили в гражданскую клинику. "Мы объявляем голодовку, и она продлится до тех пор, пока Михаил Саакашвили не будет переведен в гражданскую мультифункциональную клинику, в которой не будет угрожать опасность его здоровью и жизни. На этом этапе это наше единственное требование, и мы готовы довести до конца нашу голодовку", - сказал на специальном брифинге депутат Давид Киркитадзе.

Голодовку в парламенте начали депутаты Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Леван Бежашвили, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Темур Джанашия, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили и Абдула Исмаилов.

Элене Хоштария, продолжающая голодовку в здании парламента, в свою очередь, на брифинге призвала врачей выяснить информацию о самочувствии Саакашвили. "У нас тупикое положение в связи со здоровьем Михаила Саакашвили. Мы практически ничего не знаем [...] по поводу его здоровья. Более того, в последние дни и часы поступают тревожные сведения. Это сведения связаны с конкретно тем, что он не встает, у него рвота, желтый цвет лица", - приводятся слова Хоштарии в сообщении оппозиционной партии, перевод которого выполнен корреспондентом "Кавказского узла".

О начале голодовки с требованием перевести Саакашвили в гражданскую клинику сегодня объявил и член "Единого национального движения" Гия Барамидзе. "Мои друзья, члены парламента объявили голодовку, требуя немедленного перевода президента Саакашвили в многофункциональную клинику. Поскольку я не являюсь депутатом парламента, я не смогу присоединиться к ним в здании парламента, поэтому я проведу этот мирный и ненасильственный протест процесс в штаб-квартире ЕНД", - написал в Facebook Гия Барамидзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и был арестован, так как ранее на родине он был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. После возвращения бывший президент был обвинен и в незаконном пересечении границы, арестованы четыре его предполагаемых сообщника.

11 ноября Пенитенциарная служба Грузии обнародовала две видеозаписи транспортировки Саакашвили в тюремную больницу. Обнародование видео, в котором сотрудники тюрьмы грубо обращаются с Михаилом Саакашвили, нарушает его право на личную жизнь и оскорбляет честь и достоинство, заявила омбудсмен Грузии. Кроме того, пенитенциарная служба распространяла видео- и фотосвидетельства того, что Саакашвили принимает пищу вопреки заявлениям о голодовке.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?".

Материалы о муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021".