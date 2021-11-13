Споры о содержании плотины обеспокоили жителей Красного Сулина

13 ноября 2021, 22:41

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Администрация Красного Сулина добилась получения в собственность плотины на Вербенском водохранилище, но не продумала вопрос об источниках финансирования, заявили депутаты горсовета. Плотину необходимо сохранить, потому что водохранилище является единственным местом отдыха в округе, указали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января представитель компании "Несветай ГРЭС", которая владеет плотиной Вербенского водохранилища, на сходе жителей Красного Сулина сообщил о решении ликвидировать это сооружение и спустить водоем. Однако еще до конца января, после протестов местных жителей, чиновники договорились с компанией "Несветай ГРЭС" о сохранении плотины.

В 2018 году собственник плотины обращался в областное Минприроды и администрацию Красного Сулина с предложением безвозмездно передать право собственности на плотину, поскольку не может больше ее содержать. Не получив ответа, предприятие обратилось в суд, который не нашел оснований для смены собственника сооружения. Власти города выступают за сохранение водохранилища, но не могут взять плотину на баланс, так как у неё есть собственник, пояснил на сходе глава администрации Павел Грузинов.

Плотина перешла в собственность муниципалитета

21 сентября Красносулинский районный суд Ростовской области удовлетворил просьбу администрации городского поселения и признал за ней право собственности на плотину, расположенную на Вербенском водохранилище, указано в решении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Водохранилище и, соответственно, плотину на нем нужно сохранить, так как оно является резервным источником воды для Красного Сулина, указал корреспонденту "Кавказского узла" глава администрации Красносулинского городского поселения Павел Грузинов. "Когда в прошлом [2020] году собственник отказался от плотины, мы в целях того, чтобы сохранить водохранилище, решили перевести на городской баланс плотину, для этого и обращались в суд. В данное время плотину нужно застраховать, с чем я и обратился к депутатам, попросил поддержать выделение 19 тысяч из бюджета на страховку. Но часть депутатов выступила против. Сейчас, в первую очередь, ее нужно застраховать, потом провести обследование и ремонт. На эти цели будем просить деньги в области", - пояснил Грузинов.

Сейчас, по словам главы, плотину регулярно, раз в месяц, обследуют спасатели. Угрозы разрушения нет, но ремонт необходим, отметил Павел Грузинов.

Депутаты раскритиковали действия городских властей

Депутат местного совета Дмитрий Рац отметил, что узнал о переходе плотины в муниципальную собственность лишь вчера, 12 ноября. Он выразил удивление тем, что депутатов об этом не известили. "Нас поставили перед фактом: нужны, мол, деньги на страховку. А раньше, до суда, почему об этих планах молчали?" - посетовал депутат.

Он указал, что глава поселения не согласовывал подачу иска. "Этой водой пользуется не только Красный Сулин, но и район - поселки Пригородный, Пролетарка, Горная. Почему на баланс города, а не района? Я за то, чтобы плотину передали району, у них и возможностей на ее содержание больше", - пояснил Дмитрий Рац корреспонденту "Кавказского узла".

Действиями администрации остался недоволен и депутат от КПРФ Сергей Шаповалов. "Почему нам, депутатам, об этом не сказали раньше? Почему глава своевольно принял данное решение? Еще в прошлом году, когда об этом пошел разговор, что собственник не тянет и планирует от нее отказаться, мы посчитали, что бюджет города не потянет, да и района тоже. Но в районе хотя бы есть специалисты, которые смогут заниматься этими вопросами. Все деньги на ремонт, обследование и содержание плотины должны идти из области - может, из резервного фонда губернатора или министерства природных ресурсов. Мы о чем говорим? Когда ты берешь это имущество на баланс муниципалитета, то должны быть гарантийные письма из министерства [природных ресурсов] области, что финансовую нагрузку они будут нести. Зачем она нам нужна? Если бы у нас бюджет был профицитным, предприятия в городе работали - а так, проблем полно, денег нет, а он самостоятельно еще одно ярмо вешает на городской бюджет", - заявил Шаповалов корреспонденту "Кавказского узла".

По словам депутата, администрация города не прояснила вопрос о том, как будет финансироваться содержание плотины. "Никакой ясности нет, понимания нет. Мы просим предоставить нам документацию, как и каким образом будет это восполняться. Все должно было быть распределено до того, как он в суд обратился. Мы и дальше будем требовать гарантийные обязательства от области, района. Пускай глава представит нам документы, что ремонтировать и содержать. Деньги будут выделяться из других бюджетов, для города это просто непосильная ноша. Поэтому пока не будет ясности и понимания, мы, фракция КПРФ и независимые депутаты, будем голосовать против", - подчеркнул Сергей Шаповалов.

Красносулинцы настаивают на сохранении плотины

Главное, чтобы плотина не потекла и не затопила дома людей, указал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Максим, который прогуливался сегодня вдоль водохранилища. "Я часто тут бываю летом с семьей. Сейчас вот один приехал погулять на свежем воздухе, полюбоваться природой. Это водохранилище для города необходимо. Тут можно купаться, ловить рыбу. Тем более, таких мест в городе почти нет. Тут и каньон. Городская речка уже много лет не является местом отдыха, так как она грязная, никто за ней не следит. Поэтому нужно сберечь то, что осталось", - сказал он.

Если плотину не ремонтировать, она начнет разваливаться, считает Александр, рыбачивший сегодня на Вербенском водохранилище. "Водохранилище важно не только для меня, а я рыбачу тут и летом и зимой. Для всех жителей это местный оазис, потому что везде всё платное, всё застроили. Это остаются пятачки, где еще можно отдыхать. Хорошо еще, активисты этим летом тут сами сделали пляж, своими силами расчистили территорию - как на берегу, так и в самом водохранилище, - и теперь там можно купаться. Так что водохранилище, конечно, нужно сохранить", - заключил местный житель.

Плотине нужен ремонт, нужны сторожа, а им надо платить зарплату, указал еще один местный житель, Виктор. "Я живу тут рядом, для меня это знаковое место. Водохранилище нужно сохранить. Летом я тут отдыхаю с женой, детьми, плюс еще люблю порыбачить как летом, так и зимой - да в любое время года. У нас же больше мест нет, все кругом либо частное, либо приведено в упадок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местный житель также выразил обеспокоенность тем, что новый Сталеплавильный завод будет пользоваться водой из водохранилища. По его оценке, из-за этого водохранилище может пересохнуть. "Нужно же его чистить, чистить русла, чтобы было поступление воды. Кто это будет делать?" - посетовал он.