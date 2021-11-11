Уголовное дело © Фото Юга.ру

11 ноября 2021, 09:53

Дагестанский чиновник обвинен в злоупотреблении полномочиями

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи предъявили обвинение замглавы Унцукульского района в злоупотреблении полномочиями при строительстве футбольного поля в селе Кахабросо.

Как сообщал "Кавказский узел", заместитель главы Унцукульского района был задержан по делу о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге при строительстве футбольного поля стоимостью свыше 2 миллионов рублей. Суд арестовал его до 26 декабря.

Заместителю главы администрации Унцукульского района предъявлено обвинение по части 2 статьи 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями) и части 2 статьи 292 УК России (служебный подлог), сообщило Следственное управление Следственного комитета по Дагестану 10 ноября на своем сайте.

"Ранее по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. [...] принимаются меры по возмещению причиненного ущерба", - сказано в сообщении ведомства.

Напомним, по версии следствия, 28 декабря 2020 года обвиняемый заключил муниципальный контракт на строительство футбольного поля за 2,1 миллиона рублей в селе Кахабросо Унцукульского района. Уже через два дня он подписал акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости и затратах, в которые были внесены заведомо недостоверные сведения. На основании этих документов на банковский счет стройфирмы были переведены бюджетные деньги. При проверке выяснилось, что объемы и стоимость работ завышены на сумму около 1,3 миллиона рублей, сообщил Следком.

Примечание:

"Дело о покупке негодного жилья сиротам в Избербаше дошло до суда", "Чиновница из Дагестана заподозрена в махинациях с землей", "Глава дагестанского села обвинен в земельных махинациях".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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