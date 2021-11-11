Возобновлена подача электричества жителям Дагестана

11 ноября 2021, 08:15

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Устранены последствия аварии, после которой без света остались жители Махачкалы и семи районов Дагестана, отчитались энергетики.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 10 ноября порядка 31,4 тысячи жителей Дагестана остались без электроснабжения из-за непогоды.

Всем оставшимся 10 ноября без света абонентам в Дагестане восстановлена подача электричества, сообщило управление МЧС по региону. "По состоянию на 20.45 [мск] электроснабжение во всех районах республики восстановлено", – говорится в сообщении, опубликованном вечером 10 ноября на сайте ведомства.

Подача света была прервана из-за сильного ветра, уточнила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ". "К 20.35 мск завершены восстановительные мероприятия на энергообъектах компании, работа которых была нарушена сегодня из-за дождя и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. Из-за стихии без электроэнергии временно оставалась часть потребителей Махачкалы, а также Сергокалинского, Карабудахкентского, Дербентского, Кизлярского, Новолакского, Буйнакского, Магарамкентского районов", – привел сообщение пресс-службы вечером 10 ноября "Интерфакс".