ЛЭП. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

11 ноября 2021, 08:15

Возобновлена подача электричества жителям Дагестана

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Устранены последствия аварии, после которой без света остались жители Махачкалы и семи районов Дагестана, отчитались энергетики.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 10 ноября порядка 31,4 тысячи жителей Дагестана остались без электроснабжения из-за непогоды.

Всем оставшимся 10 ноября без света абонентам в Дагестане восстановлена подача электричества, сообщило управление МЧС по региону. "По состоянию на 20.45 [мск] электроснабжение во всех районах республики восстановлено", – говорится в сообщении, опубликованном вечером 10 ноября на сайте ведомства.

Подача света была прервана из-за сильного ветра, уточнила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ". "К 20.35 мск завершены восстановительные мероприятия на энергообъектах компании, работа которых была нарушена сегодня из-за дождя и сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. Из-за стихии без электроэнергии временно оставалась часть потребителей Махачкалы, а также Сергокалинского, Карабудахкентского, Дербентского, Кизлярского, Новолакского, Буйнакского, Магарамкентского районов", – привел сообщение пресс-службы вечером 10 ноября "Интерфакс".

Примечание:

"Жители 80 сел в Дагестане остаются без электричества", "Возобновлена подача света в дома жителей двух районов Дагестана", "Подача света в дома жителей трех районов Дагестана возобновлена".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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