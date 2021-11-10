10 ноября 2021, 17:58
Житель Краснодара задержан с оружием в поликлинике
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Мужчина зашел с оружием в одну из поликлиник в Краснодаре, его задержали охранники.
"44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряженным боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет", - сообщили в ГУ МВД России по краю.
Вооруженного мужчину задержали охранники медучреждения, после он был доставлен в отдел полиции, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре житель Сочи был арестован за стрельбу из травматического оружия в торговом центре "Моремолл".
"Четыре человека пострадали при стрельбе в Ингушетии", "Избитый силовиками житель Дербента обвинен в оскорблении полицейских", "Подросток в Ростове-на-Дону задержан после угроз о нападении на школы".
Автор: "Кавказский узел"
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