Житель Краснодара задержан с оружием в поликлинике

10 ноября 2021, 17:58

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Мужчина зашел с оружием в одну из поликлиник в Краснодаре, его задержали охранники.

"44-летний местный житель находился в помещении поликлиники со снаряженным боевыми патронами охотничьим карабином в руках. Также у краснодарца обнаружен и изъят травматический пистолет", - сообщили в ГУ МВД России по краю.

Вооруженного мужчину задержали охранники медучреждения, после он был доставлен в отдел полиции, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре житель Сочи был арестован за стрельбу из травматического оружия в торговом центре "Моремолл".