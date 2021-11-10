Десять детей госпитализированы с отравлением в Ереване

10 ноября 2021, 14:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Воспитанники детского центра "Элка" поступили в больницы Еревана с симптомами пищевого отравления. Состояние пяти их них врачи оценили как тяжелое.

С подозрением на пищевое отравление в Ереване госпитализированы 10 детей от 8 до 11 лет - воспитанники центра детского развития "Элка". Восемь из них вечером 9 ноября были помещены в университетскую клинику "Мурацан", а двое – в Национальный инфекционный центр, сообщил сегодня Инспекционный орган по безопасности продуктов питания на своей странице в Facebook.

Пять пациентов в клинику "Муцаран" поступили в стабильно тяжелом состоянии, они помещены в боксы, трое получают лечение в токсикологическом отделении, врачи оценивают их состояние как средней тяжести, привело сегодня слова руководителя аппарата Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян издание "Новости Армения".



Сотрудники Инспекционного органа после сообщения об отравлении провели обследование в детском центре развития "Элка". На экспертизу были взяты образцы готовой еды и продуктов, исследовано санитарно-гигиеническое состояние центра, сообщило издание News.Am.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября в Ереване были госпитализированы 15 человек с симптомами кишечной инфекции. Инспекция продовольственной безопасности Армении отчиталась о проведении проверки двух пиццерий "Ташир пицца", где ели отравившиеся. К 7 ноября число пострадавших увеличилось до 171 человека, 72 пациента были выписаны из больниц.