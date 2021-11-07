Сухумские депутаты отказались повышать цены на проезд в троллейбусах

07 ноября 2021, 07:38

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Троллейбусное управление Сухума не привело достаточных оснований для повышения стоимости проезда в троллейбусах до десяти рублей, единогласно заявили депутаты. Они также отметили, что рост цен на проезд станет болезненным для социально незащищённых категорий населения.

Вопрос о повышении тарифов на проезд в троллейбусах депутаты в Сухуме обсудили 5 ноября на заседании комиссии по вопросам ЖКХ.

На необходимости повышения стоимости проезда настаивал главный специалист департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения администрации города Инал Джанба, сообщила 6 ноября "Абхазия-информ". По словам чиновника, в департаменте «сумма тарифа в 10 рублей была обоснована».

Все 14 депутатов, участвовавших в заседании Собрания, единогласно проголосовали против повышения тарифа, отмечается в сообщении. Депутаты решили, что троллейбусным управлением не были представлены веские обоснования для повышения тарифа. Они также отметили, что прежде чем увеличивать цену, следует решить вопросы организации перевозок этим видом транспорта.

«Понятно, что стоимость проезда не соответствует затратам... однако прежде надо решить ряд вопросов, в частности, расписания движения», – сказал депутат Давид Чхеидзе.

Работающие в центральной части Сухума после 17.00 мск вынуждены часами стоять в ожидании троллейбуса, чтобы попасть домой в Синоп или Старый поселок, рассказал председатель Горсбрания Дмитрий Осия. «Люди должны знать, что троллейбусы будут регулярно курсировать по маршрутам, включая вечернее время, троллейбусы должны быть чистыми, ухоженными, на остановках обязательно должно быть точное расписание их движения», – сказал он.

Данные Троллейбусного управления вызывают ряд вопросы, в частности, по количеству потребляемого горючего, заявил депутат Виктор Акуция.

Депутаты также отметили, что рост цен на проезд в троллейбусах будет болезненным для социально незащищенных слоев населения. Они решили, что вернутся к обсуждению вопроса после предоставления необходимой информации.

«Надо предоставить полную информацию, которая даст представление о том, как повлияет такое повышение на работу самого Управления, на заработную плату сотрудников, на пассажиропоток», – подчеркнул Дмитрий Осия.

Проезд на общественном транспорте в Сухуме в троллейбусе стоит пять рублей, на автобусе – 10 рублей, сообщил 9 августа со ссылкой на руководителя Сухумского автотранспортного предприятия "Абхаз-авто".

"Кавказский узел" в феврале 2019 года рассказал, что в Абхазии пришлось пришлось поднять цены на хлеб из-за увеличения стоимости муки и бензина. Жители республики выразили обеспокоенность в связи с тем, что после роста стоимости хлеба вырастут цены и на прочие продукты, а также на товары общего потребления.