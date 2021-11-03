Минздрав заявил о повышении темпов вакцинации в Кабардино-Балкарии

03 ноября 2021, 19:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Темпы вакцинации от COVID-19 в Кабардино-Балкарии выросли вдвое, ежедневное число прививающихся превышает 2,5 тыс. человек, заявили в Минздраве республики.

Как писал "Кавказский узел", с 27 октября при посещении общественных мест в Кабардино-Балкарии нужно предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. Ограничение распространяется, в том числе на заведения общепита, учреждения культуры, фитнес-центры, гостиницы, салоны красоты, парикмахерские и сауны, постановил глава республики Казбек Коков. Число посетителей кафе и ресторанов в Нальчике уменьшилось вдвое после того, как QR-коды стали обязательными для входа, сообщили сотрудники заведений.

"За последние две недели темпы вакцинации в КБР выросли практически вдвое. Население активно участвует в прививочной кампании, посещая поликлиники и амбулатории для иммунизации. При этом, несмотря на выходные, все 82 пункта вакцинации в КБР работают в штатном режиме", - цитирует сегодня сотрудника регионального Минздрава "Интерфакс".

По данным ведомства, на сегодня в республике привились почти 211 тыс. человек, из которых более 148 тыс. завершили полный цикл.

На 3 ноября в Кабардино-Балкарии выявлено 35 тыс. 496 случаев COVID-19. Выздоровели 32 764 человека, 971 - умер, проинформировали в Минздраве.

Напомним, 26 октября Кабардино-Балкария обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – коронавирус был подтвержден у 122 человек. Глава Минздрава России назвал Кабардино-Балкарию в числе восьми регионов с недостаточными темпами вакцинации. 29 октября вице-премьер России Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в трех регионах Северного Кавказа, в том числе в Кабардино-Балкарии.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".