03 ноября 2021, 18:23

Сотрудник МЧС Ингушетии осужден за незаконное получение жилищного сертификата

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший сотрудник управления МЧС по Ингушетии получил условный срок по делу о незаконном получении социальной выплаты и попытке дать крупную взятку сотруднику правоохранительных органов.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года было завершено расследование дела в отношении бывшего руководителя одного из подразделений МЧС в Ингушетии. По версии следствия, он незаконно получил выплату в сумме около 5 миллионов рублей для приобретения жилья и дал взятку, чтобы скрыть этот факт.

Магасский районный суд приговорил бывшего сотрудника ГУ МЧС по республике к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в 2 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Кроме того, удовлетворен гражданский иск МЧС России о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба, сообщили в суде.

"Установлено, что осужденный, будучи начальником одного из подразделений центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону, в 2013 году представил фиктивные справки о недвижимом имуществе членов семьи в жилищную комиссию ведомства", - цитирует источник в суде "Интерфакс".

Таким образом, как рассказали в суде, мужчина незаконно получил государственный жилищный сертификат на общую сумму в размере 4,9 млн рублей. Он был задержан в июле 2019 года, когда пытался дать крупную взятку сотруднику правоохранительных органов. Дело расследовалось по статьям о мошенничестве и попытке дать взятку (ч.4 ст.159.2 и п."б" ч.4 ст.291 УК России).

Примечание:

"Чиновник в Ингушетии осужден за крупное мошенничество", "Сотрудница налоговой из Ингушетии заподозрена в хищении пяти миллионов", "Оператор по вывозу мусора в Ингушетии заподозрен в махинациях с тарифами".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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