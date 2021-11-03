Маршрутчики и пассажиры раскритиковали повышение стоимости проезда в Элисте

03 ноября 2021, 06:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Стоимость проезда на маршрутке в Элисте выросла с 15 до 17 рублей. Такое повышение практически не скажется на доходах водителей и владельцев транспорта, заявили маршрутчики. Горожане высказали недовольство качеством оказания услуг городского транспорта.

Как писал "Кавказский узел", водители маршруток в Элисте в августе объявляли забастовку в связи с резким ростом цен на сжиженное топливо.

С 1 ноября стоимость проезда в элистинских маршрутках выросла до 17 рублей. О подорожании услуги сообщила на своем сайте Региональная служба по тарифам 27 октября.

Ведомство отменило свой приказ от 30 июля 2019 года, которым был установлен тариф 15 рублей. Ранее цена на проезд повышалась с 10 до 12 рублей – соответствующие тарифы устанавливались в январе 2011 и апреле 2013 годов. "В муниципальном автономном учреждении «ЭлистаГорТранс» стоимость проезда [с 1 ноября] составит 17 рублей - при оплате наличными; 15 рублей – по банковской карте; 14 рублей - по Единой городской транспортной карте", - уточнила пресс-служба администрации Элисты 29 октября.

Повышение цены на проезд с 15 до 17 рублей мало скажется на доходах индивидуальных предпринимателей – владельцев и арендаторов транспорта, заявил 2 ноября корреспонденту "Кавказского узла" владелец маршрутной "Газели" Борис.

"Мы бастовали один день, требовали поднять стоимость проезда до 20 рублей. На встречах с властями я не был, но вроде они пообещали решить вопрос. А в итоге выбрали компромиссный вариант – как бы и нас услышали, и людей пожалели. Хотя на самом деле никому от этого лучше не стало. Сегодня даже мои пассажиры-старушки удивлялись: «Что за цена – 17 рублей?! Сделали бы уже 20». Люди же видят, что маршруток стало меньше, интервалы увеличились. Я думаю, никто не возмущался бы, если бы цена выросла до 20 рублей, но маршрутки стали чаще ходить. А для нас эти два рубля мало что решают. Газ на заправках стоит минимум 31,5 рубля. На заправку у меня ежедневно уходит около двух тысяч рублей. Это больше, чем я зарабатываю", - рассказал мужчина.

Цена проезда в маршрутках индивидуальных предпринимателей выросла на 14 процентов, в то время как городское предприятие "ЭлистаГорТранс" повысила стоимость билета на 40 процентов – с 12 до 17 рублей, подсчитал Борис. "Проезд из Троицкого (административного центра Целинного района, пригорода столицы Калмыкии – прим. "Кавказского узла") в Элисту подорожал с 25 до 30 рублей, а после Нового года им пообещали повысить тариф до 36 рублей. Нам же ни в какую не дают поднять цену. «Газелисты» в Элисте не столько зарабатывают, сколько выживают. Хотя именно мы все это время обеспечивали транспортное сообщение в городе. Сколько раз мэрия пыталась запустить свои автобусы – все они ломались и в итоге исчезали. А маршрутки ездили с интервалом в три минуты, на конечных остановках стояло по 15 машин. Сейчас – по две-три. Машин все меньше. Маршрутов №9 и №6 уже нет. Бизнес стал нерентабельным", - посетовал он.

Мужчина работает в отрасли с 1998 года, нынешнее соотношение цен на топливо и проезд в Элисте он считает беспрецедентным. "В 2019 году тариф на проезд был 15 рублей, литр газа стоил 16 рублей. А в августе цена на заправках резко стала расти: 24 рубля, 26, 28, 30 рублей – потом в один день с 31,5 до 36 рублей скакнула. Сейчас цена немного снизилась – вновь до 31,5. Но нам от этого не легче. Тем более что подорожало не только топливо. Вчера ездил покупать рессоры. Недавно лист стоил 1800 рублей – теперь 2200. Цены на товары у нас, как в Москве, а на проезд – самые низкие в России. У меня сын третий год учится в Астрахани. Когда он поступил, проезд там стоил 22 рубля. На следующий год тариф вырос до 26 рублей, а сейчас поднялся до 30 рублей. При этом для маршрутчиков-«газелистов» на заправках действует скидка – литр стоит 30 рублей", - сообщил владелец маршрутки.

Чтобы пассажирские перевозки в Элисте были рентабельными, власти должны снизить цену на газ для маршрутчиков и поднять стоимость проезда до 20 рублей, убежден водитель-арендатор элистинской маршрутки, попросивший не указывать его имени. "Газ очень дорогой. Два рубля, на которые подорожал проезд, ничего не решают. Если бы подняли цену, как мы просили, до 20 рублей, то мы хотя бы почувствовали, что доходы немного выросли. А так только мелочи прибавилось. За полный рабочий день я обычно делаю десять кругов по маршруту. Это 55-60 литров газа. Ежедневно заправляюсь где-то на 2500-2700 рублей. На заправку уходит половина выручки. Кроме того, владельцу «Газели» я отдаю 1000 рублей", - рассказал водитель маршрутной "Газели" корреспонденту "Кавказского узла".

В условиях локдауна трудно оценить, насколько выросла выручка после повышения тарифа на проезд, но прибавка в два рубля существенно не скажется на доходах маршрутчиков, заявил корреспонденту "Кавказского узла" еще один водитель-арендатор. "Сейчас людей мало ездит. У школьников и студентов каникулы. Так что не могу сказать, насколько выросли доходы. Но, когда мы требовали поднять цену на проезд, большинство «газелистов» сошлось на том, что 20 рублей – это минимум, иначе прибыли не будет. Мы изначально вошли в положение властей, понимали, что они резко поднять цену не смогут. В итоге получилось «ни вашим, ни нашим». Я заправляюсь газом по 31,5 рубля, в день уходит 2-2,5 тысячи. Сколько мне остается, говорить не хочу. Но немного. Хватает только на самое необходимое", - признался водитель.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Элисты признались, что ожидали подорожания проезда.

Подорожание проезда не столь значительное, чтобы как-то сказаться на семейном бюджете, заявила студентка Алина. "Я не так много езжу на маршрутках – в основном на учебу, домой. Плюс четыре рубля в день – несущественные затраты. Другой вопрос, что непонятно, за что мы платим. Городские автобусы ждать долго. Частные маршрутки всегда забиты. Сервис стал в последние год-два значительно хуже, а цена выросла", - отметила элистинка.

Если бы маршрутчики мало зарабатывали, горожанам не пришлось бы после рабочего дня добираться домой на такси, уверен госслужащий Санал. "Сам я на маршрутках езжу редко – у меня свой автомобиль. Но жена часто вызывает такси, чтобы добраться с работы домой, потому что после 18.00 мск городской транспорт то ли вообще перестает работать, то ли интервалы между рейсами увеличиваются настолько, что проще заплатить за такси, чем дождаться автобус или маршрутку. Сын тоже жалуется. Он учится во вторую смену – со школы домой приходит пешком. Пока погода позволяет. А когда начнутся морозы, метели, придется как-то корректировать свой рабочий график, чтобы забирать его из школы. Если бы я мало зарабатывал, я бы не сходил с линии, пока не выгонят. По нашим же маршрутчикам не видно, что им не хватает денег", - сказал мужчина.

Повышение цены на проезд мера ожидаемая, но куда важнее повысить качество услуг городского транспорта, заявила пенсионерка Анна Манджиева. "Весь город знал, что маршрутчики недовольны тарифом. И, судя по тому, что они почти сразу прекратили забастовку, было понятно, что власти попросили их потерпеть до выборов. У меня и моих знакомых не было сомнений, что после выборов цена на проезд вырастет. Так и случилось. Пенсия у меня маленькая, но бог с ними, с этим двумя рублями. Меня больше волнует качество обслуживания. Городские «пазики» не всегда дождешься. А в «Газели» уже садиться неприятно. Машины старые, в последнее время – часто забитые под завязку. Сейчас водители хоть гоняют не так, как год-два назад. Видимо, потому что маршруток меньше стало. А то раньше страшно было – не успеешь в машину залезть, уже на газ жмут. Главное, что надо решить властям – это качество сервиса. Маршруток должно быть достаточно для города, чтобы люди долго не стояли на остановках. Но при этом не слишком много, что водители не устраивали гонки из-за 17 рублей, подвергая опасности пассажиров", - сказала она.

Нынешняя городская власть не смогла наладить работу городского транспорта, констатировал предприниматель Анатолий. "Когда были протесты против [главы администрации Элисты Дмитрия] Трапезникова, помнится, власти пиарили большие синие автобусы. Мол, это только начало, дальше автопарк будет расти. Началась пандемия, протесты затихли – автобусы исчезли. Одна «единичка» (маршрут №1 – прим. "Кавказского узла") какое-то время ходила, а потом и она пропала. Правда, появились городские «пазики». Но такое ощущение, что их становится все меньше. Нет настоящего автопарка, как в советское время. Машины некому ремонтировать, обслуживать. Вот и ломаются они постоянно", - сказал он.

3 марта депутаты горсобрания Элисты проголосовали за назначение главой городской администрации Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году возглавлял непризнанную Донецкую народную республику. В Элисте неоднократно проходили акции протеста против назначения в сентябре 2019 года Трапезникова врио главы города. После первых акций начались суды над активистами, в большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка".

Повышение стоимости проезда оправданно, потому что городу важно сохранить частный бизнес в сфере пассажирских перевозок, убежден предприниматель. "Как предприниматель я - на стороне маршрутчиков. Мне кажется, их и так вытесняют с рынка, а тут еще цены на газ подскочили. У меня много претензий к работе «газелистов». Но пока они есть, есть конкуренция. Исчезнут частные маршрутки, будем часами ждать городские автобусы. Власть должна выступать не заинтересованным игроком на этом рынке, а регулятором. Можно было бы выработать какие-то обязательные правила – допустим, чтобы на маршруты выходили не старые «Газели», а иномарки, отвечающие определенным требованиям, чтобы они были одного класса, единого цвета, оснащены мобильными кассами и так далее. Частники обеспечивали бы пассажирские перевозки, а республика и город помогали серьезным игрокам войти в этот рынок. Но я, конечно, понимаю, что с нынешней властью ничего такого не будет. Комфорт горожан тут вообще никого не интересует", - посетовал Анатолий.