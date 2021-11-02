Мэр Геленджика обжаловал решение о дисквалификации

02 ноября 2021, 22:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Алексей Богодистов направил сегодня апелляционную жалобу на решение суда о его дисквалификации в связи с неисполнением требований прокурора.

Как писал "Кавказский узел", глава администрации города-курорта Алексей Богодистов подвергнут административному наказанию за неисполнение требований прокурора Геленджика об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, землепользовании и контрактной системе. Суд 28 октября дисквалифицировал главу города на год.

На решение о дисквалификации Алексей Богодистов подал апелляционную жалобу, сообщил сам глава Геленджика в своем Telegram-канале. "Сегодня подали жалобу в краевой суд на постановление Геленджикского городского суда. Решение в силу не вступило, в высшей инстанции буду отстаивать свою позицию", - написал он.

Дисквалификация как вид административного наказания заключается в лишении права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы и ряд других должностей. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей и может быть установлено на срок от шести месяцев до трех лет, говорится в статье 3.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Алексей Богодистов окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет, Кубанский государственный аграрный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, получив специальности экономиста-менеджера, юриста и магистра политологии. Трудовую деятельность начал в 1997 году в должности буфетчика, с 2001 года трудился в должности главного инспектора охраны в пансионате "Тонкий мыс", с 2006 по 2018 год возглавлял ООО "Банк-Гигант". На госслужбу пришел в 2018 году.

"Кавказский узел" также писал, что депутаты гордумы Геленджика 19 сентября 2018 года единогласно избрали главой города предпринимателя Алексея Богодистова, который исполнял обязанности мэра после отставки Виктора Хрестина.