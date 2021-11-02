02 ноября 2021, 19:30

Многомиллионные хищения выявлены при проверке "Дагтехкадастра"

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Учреждение неправомерно получило субсидию на 35 миллионов, а также приобрело служебный автомобиль для руководителя ведомства. Результаты проверки направлены в прокуратуру и ФСБ, отчитался Госфинконтроль Дагестана.

Госфинконтроль Дагестана в ходе проверки обнаружил в бюджетном учреждении "Датгтехкадастр" различные нарушения. Самое крупное нарушение — неправомерное получение субсидии на 35,7 миллиона рублей. Кроме этого, в учреждении незаконно была утверждена должность "помощник директора", размер выплат сотруднику составил 2,1 миллиона рублей, сообщили сегодня "Махачкалинские известия".

К нарушениям также отнесены стимулирующие выплаты сотрудникам на 4,1 миллиона и приобретение руководителю учреждения служебного автомобиля стоимостью 2,3 миллиона, кроме этого, в учреждении образовалась просроченная дебиторская задолженность на 13,4 миллиона и кредиторская на 4,5 миллиона рублей, проинформировало  РИА "Дагестан" со ссылкой на ведомство.

Материал проверки направлен в прокуратуру Дагестана и республиканское управление ФСБ России. Информация о результатах проверки передана в правительство Дагестана, говорится в публикации.

Государственное бюджетное учреждение "Бюро по технической инвентаризации и кадастровой оценке" (Дагтехкадастр") было образовано в 2016 году путем реорганизации государственного унитарного предприятия "Дагтехинвентаризация". "Дагтехкадастр" находится в ведомственном подчинении Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что "Дагтехкадастр" проводил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией.

Примечание:

"Суд арестовал замглавы Унцукульского района", "Силовики провели обыски у чиновников администрации Дахадаевского района", "Бухгалтер досугового центра в Дагестане осуждена за хищение 7,6 миллиона".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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