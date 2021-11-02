Введение QR-кодов сказалось на доходах рестораторов в Карачаево-Черкесии

02 ноября 2021, 14:59

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Посещаемость ресторанов, кафе и отелей в Черкесске и Домбае упала после введения новых антиковидных ограничений, и снижение доходов создало риск закрытия заведений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" сотрудники заведений.

Как писал "Кавказский узел", с 27 октября в Карачаево-Черкесии запрещено проведение массовых мероприятий и введены ограничения на работу объектов общепита. В регионе также продлены каникулы школьников, а с 1 ноября введены QR-коды.

Новые ограничения работы гостиниц и предприятий общественного питания из-за пандемии уже сказываются на посещаемости и прибыли, заявила администратор отеля "Таулу" в Домбае. "В этот понедельник должна были заехать 28 человек из Ростова-на-Дону. Но группа не приехала, потому что не смогли выехать – у многих не было QR-кодов или ПЦР-тестов", - сообщила она.

Общая вместимость отеля 50 номеров примерно на 130 человек. Отказ такой большой группы сказался на возможной прибыли, добавила отельер. "Конечно, мы почти половину освободившейся брони распродали, но все же потеряли ( в деньгах). Но для всех вновь прибывающих новые ограничения. Обязательно должны предъявить документ – или о ПЦР-тесте, или о медотводе от вакцинации, или QR-код", - сообщила представитель отеля. По ее словам, и гости из других регионов также начали отказываться от брони".

Администратор "Таулу" предлагает отельерам и рестораторам объединиться и выступить с коллективным обращением в Роспотребнадзор и в другие инстанции. "Ограничения ввели, а дата окончания неизвестна. Если ограничения продлятся еще несколько недель, то это будет плачевно для нас", - подчеркнула она.

Количество посадочных мест были вынуждены уменьшить в одном из домбайских кафе. "Сажаем через стол. Также запрашиваем QR-код или бумагу с данными о результатах ПЦР-теста, справку о медотводе от вакцинации", - заявила шеф-повар одного из домбайских кафе Лидия. "Обслуживающий персонал в масках и перчатках. Все меры соблюдаем. Но за два дня прибыль заведения ощутимо снизилась", - сказала она.

Убийственными для бизнеса сочла новые ограничения Людмила Карданова, директор ресторана "Абхазия", расположенного в центре Черкесска. "Дело в том, что у нас до этого ввели новые правила. Мы работали до 23.00, а сейчас до 22.00. Людям этот факт уже не понравился, они уходили, когда мы их предупреждали об этом. Я вообще не пойму, кто придумывает правила, в которых нет логики. С 6.00 до 22.00 нельзя заразиться, а после 22.00 уже есть риск?" - поинтересовалась она.

Посетителей ресторана также не устраивают ограничения по рассадке - по четыре человека за столом, расстояние между столами должно быть 1,5 метра. "Особенно, когда люди приходят отмечать торжества компаниями в 30-50 человек, рассказала она. Ресторатор отметила, что уже из-за этого посещаемость заведения упала. "Четверо, сидящие за одним столом, не могут заразиться друг от друга? Люди стали отказываться", - пояснила Карданова.

Она добавила, что у многих людей нет возможности посещать рестораны, а те, у кого она есть, не хотят следовать нововведениям - сидеть одной компанией, растянувшись на весь ресторан, да еще до 22 часов. "Мы никогда не выгоняли своих гостей и ждали столько, сколько они хотят сидеть. Там, где людей выгоняют, туда не хотят идти посетители", - сказала Карданова.

По её словам, расходы на содержание ресторана уже едва окупаются. "Ежедневный расход по электроэнергии и газу огромен, так как ресторан двухэтажный и большой. Я работаю, плачу зарплату людям и занимаю деньги у сотрудников на закупку. Рынок подорожал, а если я буду повышать цены на меню, то кто придет?" - отметила ресторатор.

По ее мнению, такие меры погубят средний и малый бизнес. "Я уверена, что наше государство хочет уничтожить средний и малый бизнес. Я его создавала с нуля, занимала, чтобы выкупить его. Ресторану уже лет 25, и сейчас, на старости лет, я теряю свой бизнес. Это разве правильно?! Ресторан стал убыточным, но как-то еще можно было тянуть, но теперь натыкаешься на одни запреты", - посетовала ресторатор.

Карданова приняла решение закрыть ресторан. "Закрыла я его, потому что у меня нет денег на обеззараживающее оборудование. Эти лампы дорогие, а на мой огромный ресторан их нужно много. Если придут проверяющие и оштрафуют, то это 300 тысяч рублей", - сказала Карданова.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались. С начала пандемии в республике коронавирус подтвержден у 27 678 человек, 770 из них умерли, следует из сегодняшней информации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".