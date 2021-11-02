Ставропольские предприниматели пожаловались на убытки из-за локдауна

02 ноября 2021, 01:40

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Предприниматели на Ставрополье заявили, что постараются выплатить зарплату работникам дни, которые объявлены нерабочими в связи с коронавирусом. При этом предприниматели предупредили, что если локдаун продлят, то понесут слишком большие убытки и они окажется под угрозой закрытия. Ассоциация "Содружество предпринимателей Ставрополья" выступила против введения QR-кодов и обязательной вакцинации для сотрудников.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября власти Ставропольского края обязали бюджетников, работников сферы услуг и пожилых жителей региона привиться от коронавируса. Этой осенью уровень заболеваемости в крае в 2,6 раза выше, чем год назад, сообщил Роспотребнадзор. Библиотеки, выставочные залы и дома культуры будут закрыты в Ставропольском крае на период нерабочих дней, а после 7 ноября в них будут пускать только по QR-коду с данными о вакцинации от коронавируса, заявил губернатор.

В декабре 2020 года на Ставрополье была введена система контроля на основе QR-кодов для посещения заведений общепита, учреждений культуры и закрытых спортивных площадок. 27 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отчитался об улучшении эпидемиологической ситуации в Ставропольском крае, однако уже в июне в крае снова начался рост заболеваемости коронавирусом. Озвученное губернатором предупреждение о возможности введения обязательной вакцинации от коронавируса вызвало недовольство среди пользователей Instagram, которые заявили, что принуждение к вакцинации является нарушением прав человека.

Согласно указу губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в регионе с 30 октября по 7 ноября закрыты общественные места: Ставропольский зоопарк, все кинотеатры, салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, тренажерные залы и фитнес-клубы, а также стадионы, запрещено проведение ярмарок и экскурсий для детей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации губернатора. Людям разрешается заниматься спортом на площадках в парках, однако необходимо следить за социальной дистанцией и использовать антисептики, отметил он.

Заведения общепита доступны для людей, имеющих QR-коды, однако ночные клубы закрыты, рассказал сотрудник. "Заведения закрыты с 23:00 до 6:00 мск”, - пояснил он.

Чтобы посетить кафе или ресторан, человеку необходимо предоставить QR-код, затем на телефон придет уведомление, после чего проход будет открыт, аналогично работают и гостиницы, сообщил сотрудник администрации. Он отметил, что конфликтов в связи с введением QR-кодов не выявлено.

Нерабочие дни поставили под угрозу бизнес на Ставрополье

Локдаун сильно ударит по доходам жителей Ставрополья, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" предприниматели.

"Парикмахерскую пришлось закрыть, но надеюсь, что 10 ноября начнем работу. Эти дни я готов платить зарплату своим сотрудникам. Дальше - сложнее. Пока что нет информации, будут ли какие-то поощрения бизнесу", - рассказал владелец парикмахерской в Ставрополе Игорь Владимиров.

Владелец хинкальной в Пятигорске Николай Данилов сказал, что вынужден закрыть бизнес, так как оплачивать 10 дней простоя работникам он не смог. "Увы, бизнес сгорел, придется сотрудников уволить", - рассказал он.

Хозяин кафе в Ессентуках Валерий заверил, что не будет увольнять сотрудников. "Мы работает так сказать “на вынос”. Есть предзаказы. Да, возникли проблемы с посещаемостью, но у нас уже прошел ажиотаж - наплыва туристов нет", - пояснил он.

Владелец стриптиз-клуба Игорь Железнов сказал, что сохранил заработную плату сотрудникам на время локдауна, однако надеется, что 10-го ноября заведение откроется. "Простой в 10 дней чреват катастрофическими проблемами с арендодателем. Если б было мое помещение (в котором располагается заведение) - разговор был бы иной", - пояснил он.

Введение QR-кодов незаконно, считают члены ассоциации "Содружество предпринимателей Ставрополья". Глава объединения Елена Миронюк написала обращение к генеральному прокурору России Игорю Краснову, прокурору Ставропольского края Александру Лоренцу и губернатору края Владимиру Владимирову. В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", указано, что введение QR-кодов нарушает Конституцию России.

Миронюк также направила письмо главному государственному санитарному врачу по Ставропольскому краю Александру Ермакову, в котором попросила объяснить, "на основании каких именно статистических данных ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией признана эпидемией, когда именно эпидемические пороги были превышены, легитимность массового, в том числе принудительного под угрозой отстранения людей от работы без сохранения зарплаты применения вакцин". В письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла" также содержится просьба разъяснить, что “именно должен предпринять работодатель для обеспечения вакцинации, чтобы не подвергнуться штрафу".

Глава ассоциации также направила обращение к президенту Путину. "На основе региональных постановлений и указов работодателей обязывают к незаконным действиям по сбору и передачи персональных данных, по принуждению работников к медицинской процедуре под угрозой увольнения, лишения премий, отстранения от работы", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Миронюк считает, что эти меры приведут "к отсутствию средств к существованию, то есть, под вопрос ставится основополагающее право человека – право на жизнь".

Ситуация с коронавирусом в крае "не плачевная", статистика по умершим и заболевшим умышленно завышена, а указание губернатора мешает посещению кафе, торговых центров, ресторанов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" член ассоциации Елена Барышева.

По состоянию на 1 ноября число зафиксированных за сутки случаев коронавируса в Ставропольском крае составило 453, 35 человек умерло. Количество выявленных случаев с начала пандемии составило 98 213, 4 055 зараженных скончались. По данным на 29 октября, 826 555 человек привились первым компонентом вакцины, следует из данных на сайте стопкоронавирус. рф.

QR-коды понадобились жителям Ставрополья при посещении кафе и ресторанов

Жители Ставропольского края сообщили корреспонденту "Кавказского узла” сообщают, что с пониманием относятся к закрытию заведений.

"Не время ходить по кабакам и клубам. Понимаю, что сейчас следует воздержаться. В крайнем случае - на даче пожарим шашлыки", - сказала Елена. Она рассказала, что QR-код у нее спрашивали во время покупки бургеров при посещении ресторана общественного питания.

Житель Ставрополя Александр сообщил, что ему также пришлось показать QR-код для покупки еды в одном из ресторанов. "Я привит. Захожу в ресторан, и меня просят предъявить код. Захожу в телефон, снимают код, прохожу... Но еда в заведении - только на вынос. Хозяева не рискуют", - рассказал он.

"Я переболела в июле, есть QR-код. Пускают везде, где он требуется… У нас есть родственники, который живут за городом, можем к ним в баньку сходить и при наличии маски и перчаток можем купить мяса и пожарить. Так что выживаем (без посещения ресторанов и кафе)", - рассказала Евгения из Кисловодска.