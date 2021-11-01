Ахтубинский районный суд. Фото: официальный сайт суда https://sudyrf.info/ahtubinsk/ahtubinskiy-rayonnyy-sud

01 ноября 2021, 16:20

Минздрав оспорил миллионную компенсацию за плохое лечение жителя Ахтубинска от COVID-19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Министерство здравоохранения Астраханской области подал кассационную жалобу на присуждение миллиона рублей жительнице Ахтубинска, муж которой умер от коронавируса в больнице. Решение о столь большой компенсации за некачественное лечение от COVID-19 вынесено судом в России впервые, указал адвокат вдовы.

Оспорено решение суда о выплате компенсации морального вреда жительнице Ахтубинска, 60-летний супруг которой скончался от коронавируса после госпитализации, сообщил сегодня министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин. "Было вынесено определение о частичном взыскании компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей. В настоящее время указанное решение обжалуется, вопрос взыскания компенсации морального вреда решается в установленном порядке", - сказал он.

В связи со смертью пациента была проведена служебная проверка, сообщил министр, не пояснив, наказан ли кто-то из сотрудников или руководства больницы. "Исходя из информации, содержащейся в решениях суда, уголовное дело, возбужденное в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности". - Прим. "Кавказского узла"), было прекращено в связи с отсутствием события преступления. В результате проведенной служебной проверки приняты меры, направленные на совершенствование оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на COVID-19", - процитировал Буркина ТАСС.

Это первый в России случай, когда удалось отсудить столь большую компенсацию за смерть пациента от коронавируса, указал юрист Сергей Бронницкий, представлявший интересы истца. "Это важный прецедент — до этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего 50 тысяч", - написал Бронницкий на своей странице urist.ru в Instagram.

Он сообщил, что умерший пациент, 60-летний Сергей Медведев из Ахтубинска, 13 июня 2020 года обращался к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. "Предупредил, что контактировал с зараженными. Анализ врач не взял - сказал, что это обычная ОРВИ, и назначил лечение грудным сбором. Состояние ухудшалось — Сергей вернулся в поликлинику, но безрезультатно. Его госпитализировали только 19-го числа в тяжелом состоянии. Но не в реанимацию, а в обычную инфекционку. Первые анализы у мужчины взяли 22 июня. В тот же день он умер. COVID-19 подтвердили посмертно. Вдова Сергея Лидия обратилась в СК. Завели уголовное дело, судмедэкспертиза нашла дефекты в медпомощи, но не связь между ними и кончиной пациента", - говорится в публикации.

Ахтубинский районный суд, который первым рассматривал иск Лидии Медведевой, решением от 20 июля отказался удовлетворить его, указано в электронной картотеке на сайте суда. Медведева подала апелляцию, и 18 октября областной суд встал на сторону вдовы. Ее требования были удовлетворены частично - вместо компенсации в три миллиона рублей облсуд назначил миллион, следует из текста решения, опубликованного на сайте областного суда.

Ранее "Кавказский узел" писал о жалобе жительницы Астрахани Юлии Гладаренко, муж которой скончался в ковидном госпитале Александро-Мариинской областной клинической больницы на следующий день после аварийного отключения электроэнергии. Следствие отказалось возбуждать уголовное дело, поскольку не увидело связи между отключением света и смертью пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом ведомство признало, что электричества не было 13 минут, а для пациентов на ИВЛ это смертельно, указал "Кавказскому узлу" врач с 14-летним стажем Михаил Шевченко.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Астраханской области связали вспышки COVID-19 в школах с отсутствием отопления", "Антиковидные ограничения сократили число астраханских предпринимателей", "Астраханские депутаты заявили о проблемах вакцинационной кампании".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 ноября 2021, 21:25

01 ноября 2021, 20:09

01 ноября 2021, 19:21

01 ноября 2021, 18:40

  • 2 Учредитель "Открытой газеты" на Ставрополье арестован на 15 суток

    Суд на Ставрополье приговорил учредителя "Открытой газеты" Владислава Леонтьева, который препятствовал изъятию тиража газеты, к 15 суткам административного ареста. Полиция объяснила изъятие тиража издания информацией о печатной продукции "деструктивного характера".

01 ноября 2021, 18:03

  • Жители Дагестана рассказали о сложностях от введения QR-кодов

    Без QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе в Дагестане невозможно посетить торговые центры, сходить в на рынок, эти документы проверяют у посетителей кафе, сообщили местные жители. Нововведение сказалось на работе малого бизнеса, так как количество посетителей в кафе уменьшилось в разы, рассказали предприниматели.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи