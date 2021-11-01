Почти 9 тысяч жителей Камышина потребовали сохранить филиал онкодиспансера

01 ноября 2021, 13:21

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Жители Камышинского района отправили сегодня чиновникам и депутатам 8970 подписей против реорганизации филиала Волгоградского областного клинического онкологического диспансера.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября рабочей группой Комитета здравоохранения Волгоградской области принято решение о реструктуризации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер" (ГБУЗ "ВОКОД") и прекращении деятельности Камышинского филиала. Жители Камышина 23 октября начали сбор подписей под обращением против закрытия филиала областного онкодиспансера. По их мнению, это приведет к ухудшению качества медпомощи онкобольным и оставит без работы медперсонал. Чиновники Волгоградского облздрава на встрече с жителями Камышина 25 октября объяснили реорганизацию местного филиала областного онкодиспансера желанием модернизировать учреждение. Реорганизация вынудит онкобольных часто ездить из Камышина в Волгоград, заявили пациенты.

Волгоградский облздрав в своем решении сообщил, что помощь онкобольным будет оказываться на базе действующего в Камышине центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который находится в ведении Центральной городской больницы (ЦГБ) Камышина. Камышин расположен в 180 километрах от Волгограда.

Собрано почти 9 тысяч подписей, сообщила активистка Анастасия Дружинина. "Подписи отправили депутатам областной думы, депутатам Госдумы РФ Владимиру Жириновскому и Алексею Волоцкову, а также в Минздрав России. Трое суток мы подписи только считали", - рассказала Дружинина корреспонденту "Кавказского узла".

Сбор подписей под обращением к депутатам и велся в нескольких точках Камышина, а также в Петров Вале (городе в Камышинском районе) - сообщила Дружинина ранее "Кавказскому узлу". Она также сообщила, что вместе с мужем, врачом-онкологом, который был вынужден уйти из филиала онкодиспансера после объявления о реструктуризации, уезжает из Камышина.

На сайте change.org опубликована петиция "Спасем онкодиспансер г. Камышина", адресованная президенту России Владимиру Путину, в ней жители города Камышина и Камышинского района Волгоградской области выступили против прекращения деятельности филиала онкодиспансера.

Ее авторы указали, что в результате реструктуризации современная медпомощь станет недоступна для онкобольных жителей Камышина, что связано с большим расстоянием до Волгограда и значительными затратами. "Думаем, когда онкобольному жителю города Камышина, Камышинского, Ольховского, Котовского, Жирновского, Николаевского районов на руки дадут кипу направлений на анализы, которые ему нужно будет сдать в Волгограде, он просто не захочет или не сможет себе позволить лечиться, и выход будет один: "Я все равно умру, зачем я буду ездить в Волгоград, отбирать деньги у своей семьи и тратить их на проезд в больницу". Откуда у больного человека силы на такую изнурительную дорогу, около трех часов в одну сторону?", - говорится в петиции.

Также авторы документа подчеркнули, что не продумана стационарного возможность лечения для жителей Камышина. Новый Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет работать по механизму дневного стационара и рассчитан на 10 посещений в день, в то время как в филиале онкодиспансера круглосуточную медпомощь получали 40 человек.

"Механизма, каким образом онкобольные города Камышина, Камышинского, Ольховского, Котовского, Жирновского, Николаевского районов будут лечиться в стационаре после прекращении деятельности филиала онкодиспансера в Камышине нет, и что с ними будет, никто не знает. Но, судя по тому, как это происходит во многих других лечебных учреждениях России, столкнувшихся с проблемой перепрофилирования, все произойдёт максимально бессмысленно, беспощадно и хаотично. Оптимизация, которая потрясла российскую медицину пару лет назад, не позволяет верить, что перепрофилирование больниц в спешном порядке будет проведено качественно и на высшем уровне. (...) Сообщается, что все пациенты, нуждающиеся в химио- и гормонотерапии, смогут получить ее в центре. Однако ЦАОП находится в ведении Центральной горбольницы Камышина, в различных отделениях которой сейчас пациенты проходят лечение и вынуждены за свой счет полностью приобретать все необходимые медикаменты от шприцов до дорогих лекарств из-за того, что в больнице нет всего необходимого. Поэтому и веры в то, что пациенты ЦАОП будут обеспечены всем необходимым, нет".

В петиции содержится просьба не прекращать деятельность камышинского филиала онкодиспансера. На 13:00 мск под петицией подписались 5757 человек.

"Я поддерживаю петицию, потому что не все больные люди в состоянии ехать на лечение в другой город - это раз, во-вторых, к сожалению, не у всех есть на это финансы", - написала в комментариях Елена Харьковчук. "Я подписываю петицию, потому что нашему городу необходим онкодиспансер. Потому что наш регион, наша область с плохой экологией", - отметила Надежда Передумова. "Я подписываю эту петицию, потому что этот диспансер жизненно необходим! Это не развлекательный центр, без которого можно обойтись. Обратите внимание на это обращение! Чем закрывать, лучше помогите современной медтехникой, препаратами. Не отбирайте у больных онкологией людей шанс на дальнейшую жизнь. В нашем регионе у людей нет возможности на свои гроши ездить по другим клиникам", - подчеркнула Елена Железнова.