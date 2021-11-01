Кубанские тхэквондистки завоевали две медали на чемпионате Европы

01 ноября 2021, 08:36

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Воспитанницы новороссийской спортшколы Софья Горячева и Екатерина Решетова завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате Европы по тхэквондо, который прошел в Греции.

Всего в чемпионате Европы по тхэквондо, который прошел в греческом городе Ираклионе, принимали участие спортсмены сборных команд из 28 стран мира.

Спортсменки из Новороссийска, которые были в составе сборной России, Софья Горячева и Екатерина Решетова завоевали "золото" и "бронзу" соответственно, сообщили сегодня "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Новороссийска.

Еще одна участница турнира из Новороссийска Дарья Багрова стала обладательницей путевки на первенство мира. Все спортсмены являются воспитанницами новороссийской спортшколы "Олимп" сказано в сообщении.