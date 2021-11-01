Финал благотворительного ультрамарафона остался без внимания сочинских чиновников

01 ноября 2021, 03:06

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ультрамарафонец из Омска Иван Давыдов завершил в Сочи свой забег, цель которого - привлечь внимание к детскому хоспису "Дом радужного детства" в Омске. Во всех регионах забег привлек внимание властей, только у сочинских чиновников он интереса не вызвал, рассказал Давыдов. Даже те акции, которые не направлены на сбор денег, привлекают внимание к проблемам детей-инвалидов, отметил создатель фонда "Радуга" Валерий Евстигнеев.

Как писал "Кавказский узел", ультрамарафонец Иван Давыдов 2 сентября начал забег в Дагестане протяженностью более 1200 километров. Спортсмен хочет привлечь внимание к проблеме оказания паллиативной помощи детям и способствовать развитию пешего туризма на Северном Кавказе. Давыдов во время забега по территории Дагестана рассказал о теплом приеме местными жителями.

Забег Давыдова призван сделать более известным омский хоспис "Дом радужного детства" и тем самым привлечь средства благотворителей. "Мы хотим рассказать как можно больше людям о благотворительном центре помощи детям "Радуга", о его хосписе "Дом радужного детства", о людях, проблемах и ситуации с оказанием паллиативной помощи. Этот хоспис уникальный, аналогов в стране у него нет. К тому же в ходе этого проекта мы сможем познакомиться с работой кавказских фондов, обменяться опытом", - отмечал Давыдов на пресс-конференции 23 августа.

Марафонец из Омска Иван Давыдов завершил свой забег, начатый 2 сентября в Дагестане. От Каспийского моря до Черного он пробежал 1250 километров за 52 дня. Сейчас он находится в Сочи, где проводит встречи с детьми, спортсменами, учителями. Корреспонденту "Кавказского узла" Иван Давыдов 31 октября рассказал о том, что это был его шестой, но самый длительный и опасный маршрут. Его он посвятил больным детям, которые нуждаются в помощи добрых людей и государства.

По словам Ивана Давыдова, он сам инвалид детства с серьезным диагнозом. Своим марафоном, за которым следили все дети, их родители и персонал омского хосписа "Дом радужного детства", он хотел вселить в этих детей и их родителей веру и надежду, что ничего невозможного нет. "Надо только захотеть и все мечты сбудутся. Было трудно и опасно. Но я не мог сойти с маршрута, понимая, что за мной наблюдают сотни людей. Я вел виртуальный дневник, писал сообщения в социальных сетях, посылал фото, где была связь. Иногда она пропадала высоко в горах, но я спускался с гор и вновь выходил на связь", - рассказал он.

"По дороге я встречал множество людей. Среди них были спасатели-альпинисты, туристы, водители джипов, пастухи, селяне из горных сел… Ну то есть все, как и в обычной жизни, только на маршруте была концентрация наиболее интересных и активных людей. Маршрут проходил на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Краснодарского края. Я почти месяц планировал этот маршрут: изучал карты, особенности местности, перепады температур, животный мир… Из ручной клади у меня был рюкзак со всем необходимым для путешественника: палаткой, теплой одеждой, шапочкой, котелком, кружкой, спичкам, мобильным телефоном…Когда началось восхождение в горы, то я даже представить себе не мог, что могут быть такие красивые виды, и я смогу увидеть их своими глазами. Да я шел один. Но, как сказал ранее, встречал на своем пути даже в самых глухих местах людей, которые живут по своим традициям, культурам", - рассказал Давыдов.

По словам марафонца, "на Кавказе очень много приветливых, добрых и гостеприимных людей". "Реагировали на меня все очень хорошо. Спрашивали, интересовались моей деятельностью. Я рассказывал о больных детях и о том, что я таким образом хочу их поддержать. Некоторые сразу же просили меня дать им счет организации, куда можно посылать деньги, и тут же их отправляли, разные суммы. Это было очень приятно, что люди на Кавказе с пониманием, уважением и желанием помочь откликались на проблемы больных детей и родителей. Это запомнилось, пожалуй, больше всего. Такой же добрый отклик был и со стороны властей Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи… Принимали очень тепло. Журналисты местных изданий задавали свои вопросы, готовили репортажи. Информация о моей акции распространялась через СМИ или из уст в уста. Только в Сочи моим марафоном никто не заинтересовался. Я вошел весьма тихо со стороны Лазаревского района, никаких встреч со мной организовано со стороны мэрии Сочи не было и интереса, как я понял, у сочинских чиновников мой визит не вызвал. Я знакомился с педагогами, родителями в Сочи, мы говорили о проблемах больных детей, но широкого резонанса эта тема не вызвала, к сожалению", - констатировал Иван Давыдов.

Иван Давыдов отметил, что в рамках своей цели, чтобы как можно больше людей узнали о проблемах больных детей, он намерен принять участие в марафоне "Мацеста чай" проведение которого запланировано на Мацесте 4 ноября. После этого он намерен вернуться назад в Омск на самолете и встретиться с детьми в хосписе, ради которых он проделал такой длинный и опасный путь.

По словам спортсмена, в пути он сталкивался с дикими животными - волками, шакалами, медведями, кабанами. "Сначала я их слышал, а потом и видел, но правда издалека…Ночевал в палатке. Еду в путь часто давали добрые люди", - рассказал Давыдов.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с пресс-службой мэрии Сочи, где сообщили, что ничего не слышали про забег Ивана Давыдова, который посвящен больным детям. Корреспондент связалась с руководителем общественной организацией "Служба поддержки особенных детей и их родителей «Мы вместе»" Натальей Шиллингер, которая сказала, что, к сожалению, не осведомлена о марафоне Ивана Давыдова, посвященном больным детям Омска, потому что в местных СМИ никакой информации об этой акции не было.

Наталья Шиллингер положительно оценила акцию Ивана Давыдова. "Я сама семь лет была мамой девочки-инвалида, которой больше нет с нами уже пять лет. Было очень тяжело без помощи государства, помогал только муж. В память о нашей дочери мы создали в помощь другим родителям нашу организацию. В ней сейчас 200 семей. Мы делаем все возможное, чтобы облегчить жизнь семьям, где часто одна мама, и сделать радостной жизнь детей-инвалидов. Но мы существуем только на благотворительных началах. Чиновники самоустранились. В Сочи на учете официально стоят 2500 детей-инвалидов, но по факту их намного больше. Просто родители не видят смысла регистрировать своих детей. Население Сочи растет, нас уже под миллион и, соответственно, растет число больных детей. Но на весь город только один реабилитационный центр, и тот работает два раза в год. А что может ребенок или родитель, посетив этот центр два раза в год? Ведь помощь детям-инвалидам - массажи, процедуры, занятия - нужны ежедневно. Казалось бы, такой богатый город-праздник, как Сочи, мог бы озаботиться полноценной помощью семьям, где есть дети-инвалиды, но чиновники делают вид, что больных детей в городе вообще нет и быть не может", - рассказала Наталья Шиллингер.

По ее словам, все пять лет, что существует организация в Сочи, "неоднократно поднимался вопрос о некоммерческих организациях, работающих с детьми-инвалидами на общественных и благотворительных началах". "Мы говорили об этом с коллегами на совещаниях в администрации города, говорили об этом на собраниях ротари-клуба, говорили, давая интервью городским журналистам, но, к сожалению, воз и ныне там... А ведь, по сути, мы выполняем социальную работу государства: заботимся о семьях и оказываем психолого-педагогическую помощь детям с инвалидностями. В базе нашей организации около двухсот семей, регулярно в наш центр приходят около двадцати детей на занятия с логопедами, психологами, дефектологами и педагогами, но у нас нет возможности удовлетворить потребности больных детей на уровне государства", - отметила активистка.

По ее мнению, необходимо коллективно привлекать внимание властей к проблемам больных детей, а не собирать благотворительную помощь, которая может быть и не собрана вовремя, и тогда ребенок просто погибнет, либо не сможет получить реабилитацию.

Создатель фонда "Радуга" рассказал об особенностях работы с детьми-инвалидами

Сотрудник фонда "Радуга" Сергей Михневич рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что центр обслуживает порядка 600 детей-инвалидов, а его основной задачей является информирование россиян о необходимости гуманного и цивилизованного подхода к решению проблем больных детей.

Создатель фонда "Радуга" Валерий Евстигнеев также считает необходимым информировать граждан страны о проблемах больных детей. "«Радуга» была создана и начала свою работу в 1997 году. Начинали мы, наверное, так же, как и все благотворительные организации помощи детям. На фоне этой работы мы увидели большие нужды в семьях с больными детьми. Мы углубились в эту проблему и поняли, что есть дети, которые имеют неизлечимые диагнозы или диагнозы, резко сокращающие срок жизни ребёнка. Когда углубились ещё, то поняли, что эти дети нашим учреждениям здравоохранения не нужны, они портят статистику. Они не вылечиваются, они могут бесконечно лежать в стационарах. Тогда мы обратили внимание на хосписы. Какие хосписы есть в России? Какой формат и качество оказываемой помощи таким детям? Ну вот тогда мы и ужаснулись очень серьёзно и решили взять за основу модель европейского хосписа. Мне посчастливилось посмотреть хосписы в Европе: в Швейцарии, Австрии, Германии… Там у сотрудников европейский менталитет и культура, европейские условия оказания паллиативной помощи на уровне государства", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Евстигнеева, в России "нет государственной поддержки как там". "Мы объявили, что мы не коммерческая, не политическая, не религиозная организация, но у нас будет хоспис именно европейского формата. На него нам пришлось собирать благотворительные деньги. Так мы начинали с нуля… Но самое основное, наверное, на что мы обратили внимание, подбирая формат помощи больным детям, это на их мам. Мы обратили внимание на то, что когда ребёнок больной в семье, то в большинстве случаев в этих семьях уже нет папы, и больной ребёнок 24 часа в сутки находится на руках у мамы. Многим, очень многим мамам нужно отдать должное. Они помнят о том, что они мамы, но очень часто они забывают про то, что они женщины… Особенно там, где серьёзные заболевания и дети с серьёзными патологиями, которые ухудшаются с сильной динамикой - и хотелось что-то помочь маме, что-то сделать для неё. Однажды я спросил одну из мам: «Татьяна, а у вас есть какая-то мечта?" Но я, наверное, скорее всего, как мужчина подразумевал сделать какой-то подарок на 8 Марта или Новый год, преподнести ей что-то приятное, а она, опустив глаза, сказала: «У меня одна мечта - я хочу выспаться». И вот тогда стала конкретнее прорисовываться картинка нашего хосписа, в котором мы смогли учесть все особенности для такой семьи, создать условия и для отдыха, и для подзарядки, и для развития, и для получения новых навыков", - рассказал Евстигнеев.

Он отметил, что в хосписе есть возможность "получения максимально полного медицинского осмотра для мам". "Теперь, когда мамочка прибывает с ребёнком, она точно так же, как и ребенок, проходит и реабилитацию, и глубокое обследование у 11 специалистов. Так мы начали осуществлять свою мечту и воплощать её в жизнь. Мы привлекли к разработке хосписа очень талантливого архитектора. Мы просили его спроектировать здание с окнами в пол. Мы сделали тёплые полы везде. Мы хотели максимального пространства для наших детей и их родителей. Пространства не только в помещении, но и на природе. Здание у нас получилось очень светлое, с огромными окнами от потолка до пола, многоцветное. У нас много методик европейских внутри здания. К примеру, антистрессовая терапия. Это орнитотерапия, когда поют птицы, и родители, получая кислородный коктейль, попадают в коридор, где поют птицы. И вот их состояния блаженства, покоя, куда они погружаются - это часть необходимой терапии", - рассказал Евстигнеев.

По словам руководителя фонда, дети проходят обследование многих узких специалистов. "Мы даже привлекли генетика, потому что многие дети, проживающие в районах Омской области, поступают в хоспис с очень серьезными патологиями. В их личной медицинской карточки даже не установлен конкретный диагноз, а лишь предположительный", - отметил Евстигнеев.

Он сообщил, что идея марафона Ивана Давыдова "родилась случайно". "Дело в том, что добро заразительно. Мы всегда пишем на своих интернет-ресурсах, в соцсетях о мероприятиях, которые мы проводим, и мы всегда говорим, что деньги - это далеко не главная цель в благотворительности. Да, без денег ничего не сделаешь, но порой человеческий ресурс гораздо дороже любых денег, и у нас волонтёры всякие. Был даже случай, когда в хоспис приземлился вертолёт настоящий, правда не голубой, как в песне крокодила Гены, а синий. Но настоящий вертолёт. Он приземлился на площадку перед хосписом, прямо на глазах у детей, и из вертолёта вытащили огромный ящик пенопластовый с мороженым и стали раздавать. Это был восторг и для мамочек, и это был супер-восторг для ребят. Они визжали и топали ногами от радости. Поэтому, попросив деньги, мы человека ограничиваем и не даём ему возможности реализовать себя в его творческих подходах к проблемам в обществе, ограничиваем в его возможностях. Поэтому мы всегда говорим, что мы готовы принять любых волонтеров, с любыми ресурсами. Мы рады всем и любой помощи. И мы всегда к этому призываем. У нас был случай, когда человек на велосипеде сделал маршрут в одиночку из Санкт-Петербурга до Омска. По пути он посещал города, где есть детские благотворительные организации, и где есть детские хосписы. Там он рассказывал о нашем хосписе, он смотрел их учреждения. Разбирался, с какими проблемами живут там дети. Он не ставил перед собой цели собрать каких-то денег, он просто позиционировал проявление доброты по возможности каждого человека. Тогда о его рейсе написало 171 печатное издание, 16 телеканалов снимали его маршрут. В результате очень много людей узнали о нашем хосписе и его работе, о важности поддержки и заботы о больных детях и их родителях со стороны общества", - рассказал Евстигнеев.

В качестве еще одного примера волонтерской помощи он рассказал о возникшей ситуации с аварийным энергообеспечением. "Когда для нас стала проблема в хосписе поставить свой аварийный электрогенератор, именно организация, в которой работал этот волонтер, передала нам аварийный дизель-генератор, который стоял у них как запасной. Эти генераторы стоят более двух миллионов рублей. Это живой пример, как волонтер проехал на велосипеде и привлёк внимание журналистов. Об этом стали говорить, обсуждать, у нас появилось очень много подписчиков в соцсетях, и просмотр сайта увеличился очень сильно. Вот он - результат гражданской активности и ответственности. А он простой сотрудник банка <...> Глядя на этот случай, у нас появился еще один человек - это известный вам уже Иван Давыдов. Он тоже пришел к нам в офис «Радуги» и сказал: «Я хочу не просто пробежать вот этой тропой от Каспийского до Черного моря, а я хочу что-то сделать доброе. Подскажите мне: как это сделать?» Мы посидели с нашими специалистами вместе с Иваном, поговорили, обсудили, и вот в процессе осуществления этого маршрута мы видим, насколько человек себя смог заставить реализовать, пройти столь трудный, опасный, рискованный для жизни маршрут и, читая его статьи в соцсетях, мы видим, с какими трудностями он сталкивался. Я сам каждый день просматривал его новости и очень горько сжималось сердце… И, я даже признаюсь, немножечко сомневался. Я ему писал: «Не рискуй, Иван, маршрут опасный, сойди с маршрута». Он мне в ответ писал: «Валерий! Если бы я бежал для себя, я бы сошёл с ума от сложностей маршрута, но я должен показать людям, я должен показать детям, что с трудностями нужно бороться и вот когда ты с ними борешься только тогда ты их побеждаешь!»" - поделился воспоминаниями Евстигнеев.

Он также рассказал, что в то время, когда свой забег осуществлял Давыдов, в центр пришел еще один спортсмен, что тоже хочет провести аналогичную акцию. "Мы встретили в офисе ещё одного добровольца-спортсмена, который держал марафон в Африке. И он тоже сказал: «Если я могу быть чем-то полезен, я готов. Я готов взять какую-то информационную задачу. Я готов с твоей силой воли показать, что борьба она всегда благородна». Почему я говорю «борьба»? Потому что наши больные дети - они борются за жизнь. Иначе назвать нельзя. И вот эти примеры наших волонтёров, спортсменов, добровольцев для них очень важны. Мы не получили от Ивана никаких денег. Но он сделал намного больше: он наглядно показал детям, как можно бороться с серьёзными трудностями. Как можно, преодолевая страх, добиваться отличных результатов. Вот это самый главный ответ на ваш вопрос, что дал нашему хоспису забег Ивана? <...> Пробег Ивана Давыдова - это ещё одно подтверждение, проявление доброты и гуманности, когда человек без какого-то либо финансового интереса или иной личной заинтересованности страдает, мучается, рискует, выкладывается", - оценил пробег Давыдова создатель фонда "Радуга".

Евстигнеев также отметил, что Давыдов неоднократно бывал в центре и познакомился с его обитателями. "Своим проектом он настолько заинтересовал нашу аудиторию, что у нас шли бурные обсуждения в группах WhatsАpp его маршрута, и когда он пропадал на сутки или двое, вы знаете, сколько было вопросов и просьб от детей и родителей, передать просьбу, пусть Иван возвращается домой <...> Я считаю, что вот это самый главный результат: молодой человек, который сам имел инвалидность, который сделал вызов своей болезни и который вот такими можно сказать истязаниями организма победил эту болезнь, совершил намного больше, чем деньги", - сказал он.

Евстигнеев также рассказал о финансовой помощи центру. "Что касается денег, то Митя Алешковский со своим фондом через ресурсы фонда провел глобальную акцию по привлечению финансовых средств для нашего проекта и перечислили нам по-моему около 13 млн, которые пошли на покупку самого объекта реконструкции. Мы также были в контакте с фондом Нюты Федермессер. Мы старались на совесть, потому что делали все для детей. Когда больной и обреченный ребёнок, ну практически сложенный вдвое или втрое в инвалидной коляске, прогуливался по лесным дорожкам, выложенным тротуарной плиткой, повернулся к маме и вот в этой сказочной обстановке - красивом хвойном лесу с пением птиц, с солнечными лучами через сосновые кроны, спросил: «Мама, это уже рай?». И он действительно был прав. Мы создали для больных детей и их родителей рай. Когда меня спрашивают журналисты: «Как вам это удалось - построить рай на Земле?», я отвечаю, что все это делали люди с добрыми и любящими сердцами, которым небезразлична судьба больных детей, люди, которых когда-то тронуло и свое горе, люди, которые бескорыстно хотят делать добро и дарить его тем, кто в нем нуждается", - резюмировал Евстигнеев.