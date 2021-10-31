31 октября 2021, 18:10

Возобновлена подача газа в села Кизлярского района

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Восстановлено газоснабжение шести сел Кизлярского района, прерванное после аварии, отчиталось МЧС.

Как писал "Кавказский узел", сегодня на окраине села Шаумян в Кизлярском районе водитель легковой машины наехал на межпоселковый газопровод, в результате чего произошел частичный разрыв сварного шва трубы. Газопровод был перекрыт, без газа остались более 5,3 тысячи человек в шести селах.

Подача газа в шесть населенных пунктов Кизлярского района восстановлена, сообщило в 16.54 мск управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

Пострадал ли во время ДТП водитель легковой машины, в публикации не уточняется. На сайте и в Instagram-аккаунте МВД Дагестана информация о происшествии, по состоянию на 18.09 мск, не опубликована.

Примечание:

"Власти Кантышево объяснили взрывы газа в селе ветхостью газопроводов", "Газовики заподозрены в гибели двух человек в Дагестане", "Возобновлена подача газа жителям пригорода Махачкалы".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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