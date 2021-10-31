Посещаемость кафе в Нальчике снизилась после введения QR-кодов

31 октября 2021, 15:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Число посетителей кафе и ресторанов в Нальчике уменьшилось вдвое после того, как QR-коды стали обязательными для входа, сообщили сотрудники заведений. Предъявлять QR-коды при входе требуют не везде, рассказали жители Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", с 27 октября при посещении общественных мест в Кабардино-Балкарии нужно предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. Ограничение распространяется, в том числе на заведения общепита, учреждения культуры, фитнес-центры, гостиницы, салоны красоты, парикмахерские и сауны, постановил глава республики Казбек Коков.

QR-коды требуется предъявлять в бумажном или электронном виде при входе, они проверяются сканированием и сверкой данных сайта "Госуслуги" с удостоверением личности, говорится в сообщении на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Работники заведений в Нальчике констатировали снижение посещаемости

В кафе "Минутка" на проспекте Шогенцукова в Нальчике посетителей без QR-кода не пускают, в связи с чем посещаемость заведения уменьшилась вдвое, сообщила по телефону корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница кафе.

"В дверях стоит наш работник и проверяет. QR-код, как правило, предъявляют в электронном виде на экране мобильного телефона, можно еще предъявить ПЦР-тест", – рассказала она. Поскольку число посетителей "уменьшилось ровно наполовину", кафе переходит на работу в режиме "на вынос", добавила сотрудница заведения.

QR-коды требуют и на входе в ресторан здорового питания "Город-Огород" на улице Пушкина в Нальчике. Из-за этого число посетителей резко сократилось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ресторана. По его словам, воспользовавшись локдауном, руководство решило закрыть ресторан на ремонт.

Сотрудник кафе "Къонакъ" также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что наличие QR-кода обязательно для входа, и в связи с этим посещаемость кафе снизилась. Во всех трех заведениях, по словам сотрудников, по одному входу, поэтому руководству не пришлось ставить проверяющих у разных входов. При входе в эти заведения посетитель может показать и ПЦР-тест, но он должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до визита.

Сотрудники салонов красоты "Идеал" и "Мадина" в Нальчике также сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что посетителю для входа надо показать QR-код. Число посетителей, по словам сотрудников обоих салонов, снизилось после введения этих требований ровно вдвое.

Для входа в аэропорт Нальчика и для полетов по стране QR-код не требуется, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы аэропорта. "Достаточно быть в маске", – пояснил он.

Жители Нальчика и Прохладного столкнулись с ограничениями из-за требования QR-кодов

Сотрудник страховой компании Аслан Долов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что раньше обедал в нальчикском кафе "Минутка", а теперь из-за отсутствия QR-кода ему приходится заказывать еду в офис.

Алла Ватиан из Нальчика сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что 30 октября с внуками посетила кафе и детский парк в Нальчике, и никто у нее QR-код не потребовал. "А вот в "Горгазе" требуют", – добавила женщина.

Жительница Прохладного Елена Баранова столкнулась с тем, что ее не пустили в фитнес-центр из-за отсутствия QR-кода. В Прохладном, по ее словам, QR-код требуют в кафе и физкультурно-оздоровительных комплексах, а на входе в магазин наличие QR-кода не проверяли. "В магазине достаточно быть в маске", – сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По данным, опубликованным Минздравом республики 30 октября, в шести госпиталях региона развёрнуты 1613 коек. Там лечатся 1455 пациентов, в том числе 19 детей и 22 беременных женщины, 728 пациентов нуждаются в кислородной терапии, 161 человек находится в реанимации.

По данным на 31 октября, в Кабардино-Балкарии с начала пандемии выявлено 35 108 случаев заражения, в том числе 128 за сутки. Из общего числа зараженных выздоровели 32 467 пациентов, в том числе 97 за сутки, умерли 936 человек, из них шесть за сутки, говорится в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Там же приведены данные на 29 октября о вакцинации в республике, согласно которым оба компонента вакцины получили 198 118 человек, один компонент – 181 040. Коллективный иммунитет в республике составляет 29,3%, говорится в публикации.

Напомним, 26 октября Кабардино-Балкария обновила рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – COVID-19 был подтвержден у 122 человек. Глава Минздрава России назвал Кабардино-Балкарию в числе восьми регионов с недостаточными темпами вакцинации.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".