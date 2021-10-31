ДТП на трассе в Карачаевском районе. Скриншот кадра видео в сообществе  chp_kchr_rezerv_ в Instagram. https://www.instagram.com/p/CVqsEbysL3J/

31 октября 2021, 10:19

Пользователи соцсети пожаловались на плохую работу дорожников на трассе в горах Карачаево-Черкесии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Машина с туристами попала в ДТП на покрытой гололедом дороге к перевалу Гумбаши в Карачаевском районе. Дорожные службы плохо обслуживают этот участок дороги, из-за чего там часто происходят аварии, заявили пользователи Instagram.

Машина с туристами  попала в аварию на покрытой льдом трассе в районе аула Верхняя Мара.

"На затяжном подъёме, выше аула Верхняя Мара на Гранте улетели туристы с дороги. Двое пожилых и их сын за рулём. К счастью, проезжали наши парни-карачаевцы. Они вытянули авто с обочины. Повезло! Авто отделалось царапинами, а пассажиры испугом. Голый лёд! Он тает уже четыре дня!" - говорится в сообщении от 30 октября в сообществе  chp_kchr_rezerv_ в Instagram, насчитывающем 42,3 тысячи подписчиков. 

Он призвал дорожников обратить внимание на этот участок дороги. "Если вам некогда, то, пожалуйста, в паре-тройке мест насыпьте кучки песка и оставьте лопату! Мы, видя такой гололёд, сами будем посыпать!" - написал автор сообщения. Пост сопровождается видео, на котором показаны покрытые льдом и снегам дорога и обочины.

По данным на 10.00 мск сегодня, пользователи посмотрели видео 13,2 тысячи раз и оставили под ним 51 комментарий. Они пожаловались на плохое обслуживание дороги, указав, что трасса очень популярна среди туристов.

Дорога через трассу А-157, через аулы Верхняя и Нижняя Мара и через перевал Гумбаши - это одна из самых живописных и одна из самых величественных дорог на Кавказе.  В окрестностях также есть на что посмотреть. На западе, в 18 километрах, размещается Шоанинский храм. На юго-западе, в 20 километрах, размещается Хумаринское городище, Минеральный источник "Мырзабек-Ачы" (30 км), говорится на сайте Keeptravel.

"Вчера (29 октября) там проезжал. Чуть не улетел. Действительно, очень опасный участок", - написал karachai_jash_09.

"Самый необслуживаемый участок дороги в республике, там дальше вообще фильм ужасов на уровне Голливуда можно снять. А хотя очень огромный поток туристов ездит через эту дорогу!" - согласился tambiev62609.

"Дорожники появляются тогда, когда солнышко сделает их работу. Появятся и стоят на обочине, толку от них нет. Один раз мне лобовое разбили камнем на трассе возле Знаменского поворота, когда вместо песка разбрасывали гравий. Нас двоих немного поранили осколки стекла... С тех пор, как увижу такую машину дорожников, держусь подальше", - ответил ему magomet_izha.

"Да, эту дорогу забыли, будто ее и не было. А жаль - местность очень красивая", - отметил rucheek_pystine.

"Кавказский узел" также писал, что в июле легковой автомобиль упал в реку в результате частичного обрушения моста в ауле Каменномост после ливней. Находившийся за рулем местный житель погиб.

Примечание:

"Трое туристов пострадали при падении в обрыв машины в Грузии", "Один человек погиб при падении машины с обрыва в Дагестане", "Курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии возобновил работу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

31 октября 2021, 20:06

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