Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о нехватке кислорода в больницах

27 октября 2021, 08:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Госпитали для пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии столкнулись с нехваткой кислорода на фоне роста числа новых заражений, сообщил глава регионального Минздрава. Число заражений COVID-19 растет в Кабардино-Балкарии из-за несоблюдения профилактики и плохой работы больниц, заявили местные жители в Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", Кабардино-Балкария обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом – 25 октября суточное число подтвержденных тесов на COVID-19 в регионе составило 122.

За сутки в Кабардино-Балкарии от коронавируса скончались шесть пациентов, а общее число смертей от COVID-19 достигло 914. За сутки подтверждены 122 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в регионе возросло до 34 482, следует из информации, опубликованной 26 октября на странице Минздрава Кабардино-Балкарии в Instagram.

В Кабардино-Балкарии госпитали для пациентов с коронавирусом испытывают нехватку в кислороде, заявил министр здравоохранения региона Рустам Калибатов. "Если расход кислорода месяц назад составлял семь тонн в сутки, то сейчас суточный расход кислорода составляет 19-20 тонн в сутки.<…> За последние две недели прирост числа больных, которым требуется реанимационная помощь, составил 33%", – сказал Калибатов в ходе совещания регионального оперштаба по профилактике коронавируса.

Видеозапись совещание оперштаба Кабардино-Балкарии по профилактике COVID-19 была опубликована вечером 26 октября на странице главы региона Казбека Кокова в Instagram, на которую подписаны около 241 тысячи пользователей. К 08.30 мск эта публикация набрала 8781 просмотров и 21 комментарий. Большая часть их авторов пожаловалась на работу медучреждений.

"Мне 64 года, привилась в мае. Дали нам справку о прививке в поликлинике. Таких как я за 60 лет много. У нас вопрос, почему мы не можем получить сертификаты с этим кодом в поликлинике? Мы не можем идти в МФЦ и стоять в очереди и находить себя в госуслугах в компьютере? Людям за 60 получать QR-коды в поликлиниках – сделайте их нам", – написал пользователь si_nasyp.

"Почему в прохладном закрыли палатку вакцинации, много людей приходило... теперь толпы в поликлинике стоят", – пожаловался пользователь ol.ia6318.

Запись о нехватке кислорода в госпиталях для пациентов с COVID-19 в Кабардино-Балкарии была также опубликована 26 октября на странице Instagram-паблика patriot_kbr, на который подписаны около 366 тысяч пользователей. К 08.30 мск эта публикация набрала 1284 отметки "нравится" и 176 комментариев. Большая часть их авторов связала рост числа заражений коронавирусом с несоблюдением профилактики. "Родственница работает в больнице, так она ещё 2 недели назад говорила, что кислорода не хватает", – написала albina_a_09.

"Чего и следовало ожидать... начало", – отметил пользователь f_z_kh_.

"С таким отношением к вакцинации и ростом числа тех, кто не верит в существование "ковида" этот кошмар не скоро закончится", – считает пользователь 2021_a_solnce.

"В маршрутках ни один человек не надевает маску, а люди чуть ли не на головах стоят и сидят друг у друга. И водители никак на это не реагируют, и плюс ко всему сами без масок. И до этого никому нет дела и никакой проверки к сожалению", – высказал схожее мнение пользователь kyzia0890.

Напомним, что в Кабардино-Балкарии с 15 июля введена обязательная вакцинация некоторых категорий работников, которые взаимодействуют с большим числом людей. С 27 октября при посещении общественных мест в республике нужно будет предъявить QR-код, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный ПЦР-тест. С этой же даты в кафе и ресторанах будет запрещено проведение массовых свадеб, юбилеев, банкетов и корпоративных мероприятий. Сегодня региональный муфтият призвал пожилых людей не посещать мечети.

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