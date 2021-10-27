Начальник почтамта на Ставрополье обвинена в мошенничестве на 7 млн

27 октября 2021, 07:43

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Руководительница Благодарненского почтамта в течение шести лет фиктивно устроила на работу 12 знакомых, а их зарплату забирала себе, считает следствие.

По версии следствия, начальник Благодарненского почтамта филиала "Почты России" с 2014 года по 2020 год фиктивно устроила на работу в отделения почтамта 12 знакомых, а выполнять их работу обязала своих подчиненных.

"Заработную плату обвиняемая забирала себе. [Ее действиями "Почте России"] причинен ущерб в размере свыше 7 миллионов рублей", – сообщило 26 октября на своем сайте следственное управление СКР по Ставрополью.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение. Начальнице почтамта вменяется статья 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и статья 159 УК РФ "Мошенничество", сказано в сообщении. Комментариев обвиняемой или ее адвоката относительно информации следственного управления СКР по Ставрополью не поступало.

Статья 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Статья 159 УК РФ "Мошенничество" предусматривает также до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня стало известно, что глава Изобильненского городского округа был заподозрен следователями в превышении полномочий после того, как одобрил перечисление более 6 млн рублей за невыполненное строительство детского сада.