УК РФ. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

27 октября 2021, 07:43

Начальник почтамта на Ставрополье обвинена в мошенничестве на 7 млн

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководительница Благодарненского почтамта в течение шести лет фиктивно устроила на работу 12 знакомых, а их зарплату забирала себе, считает следствие.

По версии следствия, начальник Благодарненского почтамта филиала "Почты России" с 2014 года по 2020 год фиктивно устроила на работу в отделения почтамта 12 знакомых, а выполнять их работу обязала своих подчиненных.

"Заработную плату обвиняемая забирала себе. [Ее действиями "Почте России"] причинен ущерб в размере свыше 7 миллионов рублей", – сообщило 26 октября на своем сайте следственное управление СКР по Ставрополью.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение. Начальнице почтамта вменяется статья 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" и статья 159 УК РФ "Мошенничество", сказано в сообщении. Комментариев обвиняемой или ее адвоката относительно информации следственного управления СКР по Ставрополью не поступало.

Статья 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Статья 159 УК РФ "Мошенничество" предусматривает также до 10 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 9 июня стало известно, что глава Изобильненского городского округа был заподозрен следователями в превышении полномочий после того, как одобрил перечисление более 6 млн рублей за невыполненное строительство детского сада.

Примечание:

"Следователи завели на главу Минстроя Ставрополья пятое уголовное дело", "Суд продлил арест мэру Пятигорска", "Следствие изъяло элитный автомобиль ставропольского министра".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 октября 2021, 10:44

27 октября 2021, 09:45

27 октября 2021, 08:46

  • Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о нехватке кислорода в больницах

    Госпитали для пациентов с коронавирусом в Кабардино-Балкарии столкнулись с нехваткой кислорода на фоне роста числа новых заражений, сообщил глава регионального Минздрава. Число заражений COVID-19 растет в Кабардино-Балкарии из-за несоблюдения профилактики и плохой работы больниц, заявили местные жители в Instagram.

27 октября 2021, 06:50

  • Ограничения по коронавирусу усилены в Карачаево-Черкесии

    С 27 октября в Карачаево-Черкесии запрещено проведение массовых мероприятий и введены ограничения на работу объектов общепита. В регионе также продлены каникулы школьников, а с 1 ноября будут введены QR-коды, сообщил региональный Минздрав.

27 октября 2021, 05:55

  • "Фортанга" по требованию Роскомнадзора удалила статью о заседании Совета алимов

    Ингушское издание "Фортанга" по требованию Роскомнадзора удалило с сайта статью о том, что Совет алимов республики признал соглашение о границе с Чечней незаконным на основании показаний депутатов Народного собрания, рассказала главред Изабелла Евлоева. По ее словам, это не первая претензия ведомства к оппозиционному изданию.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи