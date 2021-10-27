Участник нападения на псковских десантников сбежал из психбольницы в Астрахани

27 октября 2021, 00:13

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Силовики объявили в розыск сбежавшего из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани Магомеда Алханова, осужденного по делу о бандитизме в составе группировки Басаева и Хаттаба.

Как писал "Кавказский узел", дело о нападении на псковских десантников в 2000 году расследуется по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 16 июня был задержан Магомед Алханов, которого следствие считает членом банды Шамиля Басаева и подозревает в причастности к нападению на псковских десантников. Алханов невиновен, заявил его адвокат. У подозреваемого на теле нет никаких шрамов, которые бы указывали на его участие в боях, при этом следствие не представило доказательств вины, сказал защитник.

Осужденный по статье о бандитизме (статья 209 УК РФ) Магомед Алханов совершил 26 октября побег из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани, сообщило МВД по Астраханской области на своем сайте. Правоохранители ведут его розыск, говорится в сообщении.

В астраханской больнице Алханов проходил медицинскую экспертизу, пишет со ссылкой на информированный источник "Интерфакс".

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справочном материале "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". 1 марта этого года, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из них находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению.