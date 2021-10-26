Суд отказался отменить итоги выборов на участке в Волгограде

26 октября 2021, 17:19

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Краснооктябрьский районный суд в Волгограде отказался удовлетворить иск партии "Яблоко" к участковой избирательной комиссии №734. Ответчик объяснил нарушения с номерами сейф-пакетов технической ошибкой и отказался признать другие нарушения. "Яблоко" обжалует решение суда.

Как писал "Кавказский узел", члены комиссии и член облизбиркома с правом совещательного голоса при подсчете голосов на избирательном участке №734 в Краснооктябрьском районе Волгограда выявили нарушения, которые сочли поводом для отмены итогов голосования на участке. Член Избиркома Волгоградской области Владимир Титов потребовал рассмотреть жалобы на нарушения при выездном голосовании, отклоненные избирательной комиссией №734. 20 сентября Титов зарегистрировал в канцелярии облизбиркома жалобу на участковую избирательную комиссию №734. По мнению Титова, комиссия не выполнила норму Положения об установлении факта идентичности номера на сейф-пакете номеру, указанному в соответствующем акте.

Наблюдатель Владимир Титов при вскрытии каждого сейф-пакета с бюллетенями избирателей, проголосовавших на дому, требовал показать его номер и сверял его с имеющейся у него заверенной копией акта. Все три вскрытия показали несоответствие номеров. Титов тут же вручал председателю жалобы. Та приняла первую, но принять две последующие согласилась только после звонка Титова в облизбирком.

В административном исковом заявлении о признании недействительным решения участковой избирательной комиссии №734 и итогов голосования на избирательном участке (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), которое партия "Яблоко" подала в суд, говорится, что допущенные на участке нарушения избирательного законодательства не позволяют выявить действительную волю избирателей.

После начала голосования 17 сентября три группы членов УИК №734 с правом решающего голоса отправились проводить голосование вне помещения для голосования. При этом председатель комиссии не объявил об этом не менее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) и не предложил членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении, указано в иске. "В нарушение пункта 9 статьи 83 ФЗ от 22.02.2014 №20 группа членов УИК с переносным ящиком №1 состояла из всего двух человек, в том числе одного члена УИК с правом решающего голоса", - говорится в документе.

Член Избирательной комиссии Волгоградской области с правом совещательного голоса Владимир Титов подал жалобу о том, что реестр со всеми тремя переносными ящиками находился вне помещения для голосования, а в списках не была сделана запись против каждого избирателя из реестра, отмечено в иске. "В таких условиях создавалась возможность грубейшего нарушения принципа равного избирательного права. Титов потребовал признания всех бюллетеней в этих переносных ящиках недействительными", - подчеркивается в документе

В своем заявлении в суд "Яблоко" также подчеркнуло, что 19 сентября после окончания голосования члены УИК при гашении неиспользованных бюллетеней не производили их подсчет, данные по каждой странице списка избирателей не оглашались, и итоговые данные по всему списку избирателей и не вносились в увеличенную форму протокола. При этом председатель УИК не дал возможности членам УИК с правом совещательного голоса убедиться в правильности произведенного подсчета, указано в заявлении.

"Яблоко" также отметило, что участковая комиссия перед вскрытием первого сейф-пакета не установила идентичность номера на сейф-пакете номеру, указанному в соответствующем акте. В связи с этим были поданы жалобы о том, что "в копии акта о проведении голосования с использованием переносного ящика №2 для голосования и сейф-пакета, подписанного в 19:45 мск 17 сентября", разные номера - в акте указан №2, а на самом сейф-пакете - АЕ0117888. Аналогичные жалобы по двум другим сейф-пакетам "были приняты только после подсчета голосов в этих сейф-пакетах", а также после того, как бюллетени из них были смешаны с остальными, "УИК оставила жалобы без рассмотрения", говорится в заявлении в суд.

Владимир Титов дал сегодня показания в суде вместе с другим свидетелем Кириллом Винниковым. "Мы дали пояснения, ответчик привел своих свидетелей. Я сказал, что главное нарушение – что 17 сентября голосование вне помещения началось не совсем правильно – откуда-то появилось 555 заявлений о надомном голосовании, три группы участковой комиссии с реестром и тремя урнами и этими заявлениями убежали на голосование. Причем в третьей группе было нарушение – с одним переносным ящиком ушел только один член комиссии с правом решающего голоса и один наблюдатель. По закону должно быть два наблюдателя. Нашего представителя Винникова не пригласили, он даже не знал об этом. Это лишний раз подтверждает то, что они делали все не совсем законно. Когда я приехал в 12 часов дня, это подтверждено видеосъемками, нашими жалобами, я затребовал реестр. Однако его не предоставили, сказав, что реестра нет – он находится с этими тремя группами. Однако по закону должна была быть выписка из этого реестра, к каждой урне прилагается либо реестр, либо выписка. Поскольку ушли три группы с урнами, должны были быть три выписки, а в реестре запись – по какой выписке голосует каждый конкретный избиратель. Против каждого избирателя должен быть проставлен номер выписки. Иначе это не работает. Непонятно, как можно уехать с одним реестром и тремя урнами", - указал Титов.

19 сентября в ходе подсчета голосов Титов и Винников выяснили несоответствие номеров в актах по переносным сейф-пакетам за 17 сентября и номеров на самих сейф-пакетах, рассказал Титов. "В то же время на стационарных ящиках за 17 сентября стоят нормальные девятизначные номера. Значит, это не было халатностью или ошибкой, это было сознательным действием, которое является основанием для признания этих бюллетеней недействительными", - сообщил он.

По его словам, в связи с этим была подана жалоба в участковую комиссию. "Ее должны были рассмотреть, составить акт и уведомить об этом территориальную комиссию. Они нарушили процедуру и этого не сделали. На другие жалобы, которые мы подали, ответили минут через 30-40 и то только после того, как я позвонил в ТИК Краснооктябрьского района и объяснил последствия неответа на мою жалобу. Они ответили странным образом – "оставить без рассмотрения". Участковая комиссия должна была ответить на жалобу по существу. Мы будем подавать иски по административным нарушениям председателя на то, что она оставила нашу жалобу без рассмотрения", - указал Титов.

По словам Титова, суд отказал сегодня в удовлетворении иска. "Ответчик заявил, что с сейф-пакетами произошла техническая ошибка. Но это не может быть технической ошибкой, потому что три акта по сейф-пакетам сделаны таким образом, что на них написаны не девятизначные, а однозначные номера. И по стационарным ящикам стоят нормальные номера. Нарушены были все процедуры по надомному голосованию 17 сентября, вплоть до того, что на сейф-пакетах не те номера поставили. Это является основанием для признания бюллетеней недействительными. Но суд внял ответчику. Мы будем подавать апелляцию. У нас есть желание дойти до Верховного суда по ситуации с сейф-пакетами. Аналогичная ситуация была по 304 УИК", - подчеркнул Титов.

Ответчик признал нарушения, связанные с номерами сейф-пакетов, сообщил представляющий интересы истца юрист Антон Гетманенко. "Другие нарушения, которые были в иске, они отрицали, сказали, что нарушений допущено не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По его словам, "есть установка", что по всем подобным делам члены избиркомов должны возражать против удовлетворения исков. "Аналогичную установку получили прокуроры, участвующие в таких делах, они будут бороться за устойчивость результатов выборов", - отметил Гетманенко.

Он добавил, что "если в других аналогичных судах люди, которые видели нарушения, были привлечены как третьи лица, то в этом процессе отказали привлечь их третьими лицами, они не имели права присутствовать на протяжении всего заседания, их допросили только в качестве свидетелей".

"Кавказский узел" ранее направил официальный запрос в Избирком Волгоградской области с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения жалоб, поданных в облизбирком Владимиром Титовым, в том числе и по нарушениям на УИК №734. 13 октября был получен ответ, подписанный руководителем сектора общественных связей аппарата региональной избирательной комиссии Екатериной Кулешовой: "квалифицировать указанный запрос как запрос редакции СМИ в настоящее время не представляется возможным".

17 сентября наблюдатели в Волгограде пожаловались на массовые нарушения, связанные с выездным голосованием. Волгоградских бюджетников массово принуждают к голосованию на дому, заключили представители движения "Голос"* и антикоррупционного штаба "Дозор". Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов потребовал признать недействительными итоги голосования на участке №838 в Волгограде, где наблюдатель 17 сентября заснял на видео момент вброса бюллетеней.

Голосование на выборах в Госдуму проводилось три дня - с 17 по 19 сентября. В Волгоградской области параллельно проходили выборы и довыборы депутатов различных уровней, выборы глав сельских поселений, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в Волгоградской области и других регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Выборы-2021: Юг России".