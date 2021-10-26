Астраханцы назвали необоснованным рост цен на проезд в маршрутках

26 октября 2021, 10:43

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Часть астраханских маршрутчиков заявила о присоединении к числу перевозчиков, поднявших цену на проезд до 30 рублей. Тариф на проезд растет, а качество перевозок остается на низком уровне, отметили жители Астрахани в соцсетях.

Как сообщал "Кавказский узел", в начале сентября маршрутки в Астрахани объявили о повышении цен на проезд и пояснили, что это связано в ростом стоимости топлива. При этом они пояснили, что даже с учетом повышения тарифа перевозка пассажиров останется невыгодной, и многие водители уходят с маршрутов.

Запись о повышении цен на проезд в маршрутках в Астрахани была опубликована 25 октября на странице Instagram-паблика news.astrakhan. "К маршрутам, решившим увеличить цену на билет с 25 до 30 рублей, с 1 ноября присоединяется 18-й, связывающий Казачий и ТРЗ. Объявления об этом уже развешаны по салону "Газелей", – сказано в публикации.

К 10.40 мск 26 октября эта запись на странице Instagram-паблика news.astrakhan, на который подписано около 146 тысяч пользователей, набрала 354 отметки "нравится" и 22 комментария. Большая часть их авторов возмутилась повышением тарифа на проезд.

"А когда зарплаты буду расти?" – спросила 1982_tamara_. "Куда смотрит губернатор? Все дорожает, а он подумал, как жить пенсионерам? Ни пенсия, ни заработная плата не повышаются", – отметила nadiia.kuteeva.

"Как и все в округе [дорожает], что здесь удивительного?" – задалась вопросом nevskii6221. "Ну не на пять же рублей сразу. Где же контроль за ценами", – возмутилась loveivleva. "Всё равно будет народ ездить, куда деваться", – считает rusik1984_30rus.

"Разве маршруты не муниципальные? На повышение должно быть постановление властей. Я так понимаю?" – спросила irinazhuma. "Муниципальные? О чем речь? Весь транспорт принадлежит частникам, как хотят, так и воротят. Их я тоже понимаю, в ноль никто работать не будет", – ответила на это jul.yakovleva.

"Выросло топливо, и стало неудивительно насчёт оплаты проезда. Доиграются власти. Когда-то люди откажутся от легковых авто, маршруток и выйдут на забастовку", – заявила svetlanaavrora89. "Жизнь становится все "лучше и лучше", а дальше вообще красота нас ждёт", – предположила adiliakoneeva.

Публикация о росте цен на проезд в астраханских маршрутках была также размещена 25 октября в соцсети Facebook, в группе "Астрахань", на которую подписано около 14,8 тысячи пользователей. К 10.40 мск 26 октября эта запись набрала 16 отметок в реакции пользователей и 15 комментариев. Часть их авторов также возмутилась повышением тарифа.

"Когда же зарплаты вырастут... Удивляешься, как люди выживают при таких ценах", – написала Людмила Григорьева. "Трусовским не привыкать", – заявил Олег Метлин.

"Сидячие места только для привитых "короной", остальные стоят и только на задней площадке по двойному тарифу", – сыронизировал Андрей Тулупов.

Другая часть пользователей подчеркнула, что цены на проезд уже выросли в прочих маршрутках. "В других маршрутках уже в октябре было 30 рублей", – отметила Наталья Леонтьева. "Уже во многих подорожало", – написал Вадим Окороков.

К 10.40 мск 26 октября в соцсетях "Одноклассники" и ВКонакте" нет публикаций о повышении цен на проезд в астраханских маршрутках.