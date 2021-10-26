Автодорога Пшавели-Абано-Омало. Фото Зазы Бугридзе https://sputnik-georgia.ru/20211026/doroga-v-napravlenii-vysokogornoy-tusheti-zakryta-iz-za-pogodnykh-usloviy-261487832.html

26 октября 2021, 10:36

Дорога в Грузии закрыта в связи с непогодой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение для всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к высокогорному селу в Тушетии.

В связи со снегопадом закрыт участок Лечури-Омало автодороги Пшавели-Абано-Омало, сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Эта дорога в Тушетии - единственная, связывающая город Телави с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра, пишет "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 5 октября из-за снегопада было запрещено движение по единственной дороге, ведущей к высокогорному грузинскому селу Шатили.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Телави без осадков, температура воздуха составит +9 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. Вечером температура понизится до +4, ветер усилится до 4 метров в секунду. 27 октября осадков также не ожидается, температура составит +5 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков", "70 семей в Грузии отрезаны от внешнего мира из-за оползней", "Ураган повредил дома сельчан в Грузии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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