Дорога в Грузии закрыта в связи с непогодой

26 октября 2021, 10:36

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Движение для всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к высокогорному селу в Тушетии.

В связи со снегопадом закрыт участок Лечури-Омало автодороги Пшавели-Абано-Омало, сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Эта дорога в Тушетии - единственная, связывающая город Телави с высокогорным селом Омало. Ее длина 72 километра, пишет "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 5 октября из-за снегопада было запрещено движение по единственной дороге, ведущей к высокогорному грузинскому селу Шатили.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в Телави без осадков, температура воздуха составит +9 градусов, ветер скоростью 3 метра в секунду. Вечером температура понизится до +4, ветер усилится до 4 метров в секунду. 27 октября осадков также не ожидается, температура составит +5 градусов, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.