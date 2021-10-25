Медицинский работник. Фото: REUTERS/Kirill Braga

25 октября 2021, 20:46

Пользователи сети поспорили о целесообразности COVID-ограничений в Адыгее

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Адыгее с 28 октября приостанавливается работа детских центров, кинотеатров, кальянных и других мест досуга, сообщил сегодня глава республики Мурат Кумпилов. Пользователи соцсети выразили недоумение, что развлекательные заведения закрывают даже вакцинированных посетителей.

Как писал "Кавказский узел", с 25 октября в Адыгее вводится предъявление QR-кодов при посещении кинотеатров, парикмахерских, кафе и других заведений, постановил 22 октября глава республики Мурат Кумпилов. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в Адыгее кинотеатры, кальянные, клубы, детские развлекательные центры и другие заведения досуга приостановят свою работу на две недели, сообщил сегодня глава региона Мурат Кумпилов в своем паблике в Instagram.

"Решением оперштаба с 28 октября по 10 ноября приостанавливается работа кинотеатров, кальянных и клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ. При заселении в гостиницы и базы отдыха Адыгеи с 28 октября будут требоваться не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты", - сказано в сообщении Мурата Кумпилова.

Глава региона назвал эти меры вынужденными, пояснив, что в республике растет число больных и увеличивается нагрузка на медицинский персонал. "Важно разорвать цепь распространения заболеваний, чтобы стабилизировать эпидобстановку. Именно для этого с 30 октября по 7 ноября по всей стране объявлены нерабочие дни", - считает Мурат Кумпилов.

На том же заседании оперштаба министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков сообщил, что во всех муниципалитетах республики наблюдается еженедельный прирост заболеваемости. Для лечения заболевших развернуты дополнительные койко-места в госпиталях, используются ресурсы республиканской и городской больниц.  В регионе госпитализировано 825 человек, 25 человек из них находятся в реанимации, амбулаторно лечатся свыше 1,4 тысячи человек, сообщил сегодня официальный сайт исполнительных органов государственной власти Адыгеи.

По информации на 25 октября, в Адыгее с начала пандемии коронавирус обнаружен у 21 119 человек, в том числе у 71 - за сутки. Из общего числа зараженных выздоровели 18 438 пациентов, в том числе 26 - за сутки, умерли 536, в том числе шестеро - за сутки, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф". Там же опубликованы данные на 22 октября о вакцинации в республике - полную вакцинацию прошли 118 448 человек, коллективный иммунитет составил 32,7%.  

Пользователи соцсети, комментируя опубликованное в личном паблике в Instagram сообщение Мурата Кумпилова, разошлись во мнениях о целесообразности вводимых ограничений.

Часть пользователей поддержала вводимые профилактические меры. "Абсолютно поддерживаю", - заявила tatiana_sergienko18. "Здравые люди поддерживают эти ограничения. Если сидеть и ничего не делать, смертность станет запредельной", - считает marie.28194.

Некоторые жители Адыгеи написали под сообщением Кумпилова о проблемах с получением медицинской помощи. "Вы бы лучше за врачами следили. Четвертый день прошёл, а врач так и не пришёл! А по итогу оказалось, что нашу заявку просто сняли", - сообщила dzhamysha.

Некоторые участники оперштаба сами не соблюдают меры безопасности, заметил swatch_8, указав, что трое чиновников были на совещании без масок.

Не все пользователи соцсети согласились с введенными ограничениями. "Почему заведения закрывают для вакцинированных в том числе? Не верите в надёжность российских вакцин или неспособны организовать пропуск по QR-кодам?" - спросил yarek2003.

"Те, кто хотели добровольно сделать, уже давно сделали, а остальных уже принуждают... И это все хорошо знают", - заявила inna_khatukh.

Были те, кто усомнился в честности нежелающих вакцинироваться людей и напомнил, что иногда люди получают сертификаты незаконно. "Все пойдут деловые с купленными сертификатами! С этим бы боролись лучше. А то 10% привитых, остальные "привитые", - считает makarenko_vika7.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Военные подготовили более 20 тонн кислорода для больных COVID-19 жителей Юга России", "Адыгея и Ставрополье вошли в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек", "Пять регионов юга России вошли в список аутсайдеров по вакцинации".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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