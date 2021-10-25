Дошло до суда дело о взятке главе Сальска

25 октября 2021, 17:32

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Передано в суд дело главы администрации Сальского городского поселения Ростовской области и его заместителя, обвиненных в получении 2,5 миллиона рублей от подрядчика, занимавшегося благоустройством городского парка.

Как сообщал " Кавказский узел ", в конце декабря 2020 года силовики задержали главу администрации Сальска и его заместителя по подозрению в получении двух с половиной миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя. Еще один чиновник был заподозрен в посредничестве. В августе арест главы Сальска и его зама был продлен до 21 сентября. По статье о взятке обвиняемым грозит до 15 лет заключения.

Прокурор Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации Сальского городского поселения и его бывшего заместителя, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, чиновники через посредника получили 2,5 миллиона рублей за содействие при исполнении муниципального контракта. Взяткодатель должен был благоустроить городской парк культуры и отдыха. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.