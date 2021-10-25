Администрациия Сальского городского поселения Ростовской области. Фото: официальный сайт https://salsk.ikro.ru/authority/

25 октября 2021, 17:32

Дошло до суда дело о взятке главе Сальска

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело главы администрации Сальского городского поселения Ростовской области и его заместителя, обвиненных в получении 2,5 миллиона рублей от подрядчика, занимавшегося благоустройством городского парка.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце декабря 2020 года силовики задержали главу администрации Сальска и его заместителя по подозрению в получении двух с половиной миллионов рублей в качестве взятки от предпринимателя. Еще один чиновник был заподозрен в посредничестве. В августе арест главы Сальска и его зама был продлен до 21 сентября. По статье о взятке обвиняемым грозит до 15 лет заключения.

Прокурор Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы администрации Сальского городского поселения и его бывшего заместителя, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе прокуратуры региона. По версии следствия, чиновники через посредника получили 2,5 миллиона рублей за содействие при исполнении муниципального контракта. Взяткодатель должен был благоустроить городской парк культуры и отдыха. "Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В картотеке на сайте Сальского горсуда Ростовской области также есть сведения о поступлении дела главного инженера по вопросам архитектуры и градостроительства администрации Сальского поселения, которого следствие считает посредником в передаче взятки. Заседание по его делу назначено на 29 октября, указано на сайте суда. Дата заседания по делу о получении взятки по состоянию на 17.25 мск 25 октября не указана.
Примечание:

"Ростовский следователь признан виновным во взяточничестве и хранении наркотиков", "Ростовский полицейский осужден за пытки", "Суд продлил арест главному инженеру таганрогского водоканала".

Автор: Константин Волгин источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

26 октября 2021, 04:15

  • Противники Саакашвили провели акцию у тюрьмы в Рустави

    Перед зданием тюрьмы в Рустави собрались противники Саакашвили, которые потребовали строгого наказания для третьего президента Грузии и извинений от него. Офис омбудсмена Грузии проверил условия нахождения в тюремной больнице, куда могут госпитализировать Саакашвили, и нашел их непригодными для этого.

26 октября 2021, 03:18

26 октября 2021, 02:23

26 октября 2021, 01:27

26 октября 2021, 00:28

  • Шиитский богослов Рустамов задержан в Азербайджане

    В Азербайджане задержан шиитский богослов Ахлиман Рустамов, в его доме произведен обыск, изъята религиозная литература. Власти используют напряженность в отношениях с Ираном для давления на шиитов, считают опрошенные "Кавказским узлом" активисты.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи