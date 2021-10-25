Жители двух сел в Абхазии остались без воды после аварии

25 октября 2021, 07:33

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Подача воды жителям двух сел в Сухумском районе прервана из-за поломки оборудования водонасосной станции, сообщила мэрия Сухума

Водоснабжение в Сухуском районе оказалось прервано после поломки двух перекачивающих насосов на Келасурской водонасосной станции.

Без водоснабжения остаются жители улицы Чанба, сел Дзыгута и Баслата и частично района Турбазы, сообщила администрация Сухума. "Насосам было не менее 30 лет. Новый насос для Келасурской водонасосной станции уже заказан на заводе "Свердмаш". Это редкие насосы, в наличии таких нет. Время изготовления насоса – 90 дней", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте мэрии 24 октября.

Инженеры Водоканала ремонтируют насос, который вышел из строя, валы отданы на расточку, добавили в администрации.

"Кавказский узел" также писал, что 16 августа жители Сухума остались без электроснабжения после того, как в результате паводка оказались подтоплены несколько подстанций.