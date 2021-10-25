Водопроводный кран. Фото: pixabay.com

25 октября 2021, 07:33

Жители двух сел в Абхазии остались без воды после аварии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Подача воды жителям двух сел в Сухумском районе прервана из-за поломки оборудования водонасосной станции, сообщила мэрия Сухума

Водоснабжение в Сухуском районе оказалось прервано после поломки двух перекачивающих насосов на Келасурской водонасосной станции.

Без водоснабжения остаются жители улицы Чанба, сел Дзыгута и  Баслата и частично района Турбазы, сообщила администрация Сухума. "Насосам было не менее 30 лет. Новый насос для Келасурской водонасосной станции уже заказан на заводе "Свердмаш". Это редкие насосы, в наличии таких нет. Время изготовления насоса – 90 дней", – сказано в сообщении, опубликованном на сайте мэрии 24 октября.

Инженеры Водоканала ремонтируют насос, который вышел из строя, валы отданы на расточку, добавили в администрации.

"Кавказский узел" также писал, что 16 августа жители Сухума остались без электроснабжения после того, как в результате паводка оказались подтоплены несколько подстанций.

Примечание:

"Абхазия восполнила энергодефицит за счет России", "Аналитики предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы в Абхазии в связи с нехваткой электроэнергии", "Абхазская энергокомпания сняла ограничения на подачу света".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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