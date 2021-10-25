Жители Дагомыса потребовали остановить застройку склона горы Успенка

25 октября 2021, 02:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагомысцы пожаловались в прокуратуру Краснодарского края на частных застройщиков, которые ведут строительство коттеджного поселка на склоне горы Успенка. Представитель застройщика отметила, что земли выкуплены застройщиком, а строительство ведется не на землях национального парка.

Как писал "Кавказский узел", местные жители в 2019 году жаловались на застройку оползневой зоны на горе Успенка в сочинском поселке Дагомыс. Они утверждали, что строительство коттеджного поселка ведется без разрешения, и опасались, что застройка угрожает их домам и школам.

Сообщение о том, что на оползневой зоне горы Успенка в сочинском микрорайоне Дагомыс строится коттеджный поселок на 22 дома, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 6 июля. "Общественность Дагомыса бьет тревогу", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

24 октября жители Дагомыса по электронной почте обратились в прокуратуру Краснодарского края с жалобой частных застройщиков, которые ведут строительство на горе Успенка. По мнению сочинцев, они ведут незаконную предпринимательскую деятельность.

Сочинцы заявили, что застройщики уничтожают более 90 га особо охраняемой природной территории, которая ранее была зеленой зоной общего пользования, но после 2016 года стала "частной собственностью физических лиц". На данном участке возводится закрытый коттеджный поселок на 20 домов.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на месте событий; порядка десяти домов уже построены, еще десять находятся на начальной стадии строительства. Представитель застройщика Анна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "застройщик купил землю". При этом она не пояснила, когда, у кого и на каком основании была выкуплена территория.

Коттеджный поселок строится не в нацпарке, а лишь граничит с ООПТ», и поэтому поселок никто и никогда не снесет, так как «строить в национальном парке запрещено», заявила Анна. Она также разъяснила порядок приобретения дома. «Покупатель коттеджа идет вместе с застройщиком в Росреестр, и там застройщик как физлицо передает другому физлицу-покупателю свои права на земельный участок и коттедж, стоимость которых колеблется от 40 до 50 миллионов в зависимости от размера участка и коттеджа», - рассказала она.

При этом застройщика она назвала "надежным". " У него по городу много объектов. В том числе в Дагомысе, в поселке Сергей Поле и других частях города", - сказала она.

Она представила корреспонденту семь "уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке». Они выданы, соответственно, на семь участков руководством департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи.

"По результатам рассмотрения уведомления о планируемом строительстве <...> уведомляем, что согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности земельный участок расположен во 2-ой зоне округа горно-санитарной охраны курорта <...> При осуществлении строительства и использования земельного участка в целях соблюдения режима второй зоны округа горно-санитарной охраны курорта запрещено вести вырубку зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-оздоровительной местности и курорта федерального значения, обеспечить очистку автомобильного транспорта от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод", - говорится в уведомлениях, где также уточняется, что при строительстве необходимо сохранить объекты культурного наследия.

Риэлтор Святослав, который выставил коттеджи в поселке на продажу в Интернет, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ранее коттеджи продавались в этом месте по 15 миллионов рублей, а сейчас по 40- 50, потому что цены на недвижимость в Сочи подскочили "более чем в три раза за последние три года".

Согласно данным кадастровой карты, более 90 соток поставлены на единый государственный кадастровый учет как земли под ИЖС и ЛПХ. На картах в Google видно, что на части территории вырублен лес и построены коттеджи. Там, где лес еще не вырублен, земли горы Успенка поделены на участки с целевым назначением ЛПХ. На всех участках указано, что это «частная собственность».

В юридическом управлении мэрии Сочи юрист, который не представился, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "по закону частное лицо имеет право строить и пилить на своем собственном участке все, что считает нужным в соответствии с целевым назначением земли". "Застройка частного участка носит уведомительный характер", - добавил он.

Сочинцы бьют тревогу из-за застройки склона Успенки

Лидер общественного движения "За Сочи" Елена Негоруца рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в их организацию обращались жители Дагомыса по поводу застройки горы Успенка. «После того как суд наложил аресты на 11 000 участков, мы проверили кадастры коттеджного поселка «Успенский», который рекламируется в интернете. Среди арестованных участки этого «коттеджного поселка» на горе Успенка мы не обнаружили. В то же время вызывает сомнение законность исходных документов на приобретение более 90 соток земли под застройку и проведенных границ с национальным парком. Кто, когда и с кем согласовывал и устанавливал границы с нацпарком? Поэтому после того, как в поселке Сергей Поле весь коттеджный поселок провалился под землю, и люди были эвакуированы из него, то мы направили запросы в прокуратуру по всем коттеджных поселков Сочи, которые построены на лесопокрытых землях Сочи. Ответа пока не получили, но сейчас готовим очередной запрос по проверке законности конкретного выдела более 90 га на горе Успенка", - рассказала она.

«Уничтожение горы продолжается. Стройка ведется, дома на горе распродаются. Органы, обязанные контролировать строительство в городе, бездействуют. Застройщик забаррикадировал проход на зеленую зону, которая ранее была зоной общего пользования, строительным забором, где выставил охрану», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Дагомыса Игорь Метельский.

«Никаких новостей по поводу законности стройки жителям и в ТОС не поступало. А так же за 5 лет никто стройку не остановил», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель ТОС Екатерина Шурманова.

Жительница дома 14 по улице Гайдара Ирина Сердюкова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что добиться внятных ответов от чиновников жители близлежащих домов не смогли. По словам Сердюковой, дом, в котором она живет, 1827 года постройки и имеет историческую ценность. Ранее в Дагомысе располагались царские владения. В 1872 году управляющим землями был поставлен Григорий Успенский, который и жил с семьей в этом доме, где часто гостили высокопоставленные чиновники. Затем дом после революции был национализирован, в нем находились разные общественные организации, а потом поделен на несколько квартир.

Сердюкова рассказала, что она и ее соседи из близлежащих домов опасаются оползней и разрушения домов, потому что ранее склоны горы "держали" растения, но теперь они вырублены.

Жительница еще одного многоквартирного дома, расположенного по улице Гайдара у подножья Успенки, Светлана рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что у подножья горы располагаются помимо домов школа искусств и средняя школа №76. По ее словам, во время дождя склон горы подмывается, и вся грязь со стройки стекает на единственную дорогу, забивает ливневые стоки.

«Вся наша борьба против этих монстров, наши митинги и пикеты с 2017 года ни к чему не привели. Молчит прокуратура, полиция, администрация, депутаты, природоохранные организации. Мы куда только не писали с просьбой остановить экоцид Дагомыса, - отовсюду отписки. Многие даже уже отчаялись обращаться в «черную дыру», - возмущается Светлана.

Она также сообщила, что ее ветхий дом 1934 года постройки снят с очереди на расселение и покрылся трещинами. «Нас окружили стройками со всех концов. Деревья рубят, коммерческие высотки, коттеджи и торговые центры строят. По нашей дороге общего пользования и по природоохранной зоне горы Успенка снует тяжелая техника с утра до ночи. Детям опасно ходить в школу. В школе учатся порядка тысячи детей. Все старые социальные объекты перегружены из-за нахлынувшего в Сочи населения со всей России. Новые социальные объекты не строят. Застройщики и чиновники наживаются, а страдаем мы, местные жители», - рассказала женщина.

Адвокат краевой коллегии адвокатов Сергей Костюк, независимый от данной ситуации, считает строительство в зоне природоохранного объекта недопустимым, а действия частных застройщиков попадающими под действие уголовного кодекса статья 171 Уголовного кодекса РФ (незаконная предпринимательская деятельность) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

"Во-первых, прокурорам надо выяснить, каким образом более 90 га зеленой зоны общего пользования горы Успенка в 2016 году превратилась в «закрытый коттеджный поселок», и на каком основании особо охраняемые земли перешли в частную собственность частных лиц, которые затем стали возводить на ней коммерческие объекты на продажу? Во-вторых, прокуратура, которая уже арестовала 11 000 земельных участков, украденных у нацпарка, должна разобраться для чего одному частному застройщику столько участков и столько коттеджей? Физическое лицо при наличии оснований имеет право приобрести землю и построить дом для себя. Но если он приобретает землю и застраивает ее для продажи или извлечения прибыли, то это строительный бизнес, который должен регистрироваться в форме юридического лица для уплаты налогов и ведения коммерческой деятельности", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, по мнению адвоката, "сами чиновники, которые участвуют в этом, выдавая одному частному застройщику по семь уведомлений на строительство в одном сомнительном месте нескольких домов, также должны нести ответственность либо за халатность, либо за превышение полномочий".