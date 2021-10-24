Пользователи соцсети сочли самообороной ранение студента колледжа в Махачкале

24 октября 2021, 10:27

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Действия учащегося колледжа в Махачкале, который задержан за ранение ножом одногруппника, следует расценивать как самооборону, указали большинство пользователей Instagram, комментируя показания подозреваемого о нападении не менее 25 человек.

Как писал "Кавказский узел", правоохранители задержали учащегося колледжа в Махачкале, подозреваемого в ранении ножом одногруппника в живот во время драки. Пострадавший был госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Видео допроса подозреваемого в ранении студента было опубликовано 22 октября на странице МВД по Дагестану (mvd.dagestan) в Instagram, насчитывающей 424 тысячи подписчиков. "До одногруппника стали "докапываться". Я попросил его этого не делать. Потом мне прилетел удар, нас разняли. Тот человек сказал мне: "Мы еще встретимся", - сообщил подозреваемый. После этого, по словам студента, его по телефону вызвали на улицу с пары. Студент рассказал, что вышел на улицу вместе с друзьями, там его ждала группа молодых людей, они попросили проследовать за ними. "Их было изначально шестеро, нас было пятеро... По улице Толстого в сторону Титова их поднимается человек двадцать пять", - рассказал задержанный. После этого, по словам студента, его и одногруппников стали избивать, одному из друзей стало плохо, после чего он достал нож и стал им размахивать. Подозреваемый рассказал, что, увидев нож, нападавшие отстали от него, но он решил защитить друга и нанес нападавшему сначала удар левой рукой, а затем "на автомате" правой, в которой был нож.

По данным на 10.00 мск сегодня сообщение набрало 671 комментарий, а видео 122 тысячи просмотров. Авторы комментариев сочли, что со стороны студента это была самооборона.

"Да, он не прав то что ударил ножом, но если бы у него не было ножа, его ведь могли бы до смерти забить 25 человек", - написал magomedovd19822019.

"Это превышение самообороны, а не умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - согласился shovkra_inform.

"Конечно, когда 25 (человек) шли на помощь и ещё шесть с ним были. 31 человек против пяти - самооборона. Ему умирать пришлось бы или инвалидом остаться", - поддержал noticene.

"Интересно, к тем, которые нападали толпой, будет применена статья "Угроза убийства"? Как в том случае, которое произошло недавно в метро", - спросил magomedrasul6231.

Правоохранители задержали трех жителей Дагестана по подозрению в жестоком избиении пассажира метро Романа Ковалева 4 октября. Пострадавший с травмами был доставлен в больницу. Трое дагестанцев арестованы. Первоначально дело было заведено по статье о хулиганстве, 7 октября следствие решило квалифицировать его как покушение на убийство. Также Магамаали (также упоминается в СМИ как Ханмомали - прим. "Кавказского узла") Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву и Гасану Залибекову предъявлено обвинение в угрозе применения насилия в отношении представителей власти. Защита Гасана Залибекова попросила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Часть пользователей на странице Кавказского узла" в Instagram, насчитывающего 45,9 тысячи подписчиков, осудили поступок студента. По данным на 10.00 мск сегодня под постом, опубликованным 23 октября, пользователи оставили 13 комментариев.

"Взяли моду, стрелять и резать, наказать по самой строгости", - призвала khabik_cosmetolog.

"Что за мода пошла", - возмутилась rymi_mm.