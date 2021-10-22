Азербайджанский чиновник осужден на 8,5 года по делу о взятках

22 октября 2021, 12:50

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Суд приговорил бывшего главу Кюрдамирского района Азербайджана Джейхуна Джафарова к 8,5 года лишения свободы, признав его виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа 2020 года Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте главы Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова и его подчиненных, обвиненных в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Ленкоранский суд по тяжким преступлениям признал Джейхуна Джафарова виновным и приговорил его к 8,5 года лишения свободы, сообщает сегодня haqqin.az.

Прокурор на заседании просил приговорить Джафарова к 10 годам лишения свободы, уточняет сегодня "Sputnik-Азербайджан". Информация о приговорах остальным обвиняемым в сообщениях не приведена.

Напомним, по версии следствия, Джейхун Джафаров, его первый заместитель Таджеддин Новрузов, завотделом территориального управления администрации Натиг Керимов и другие чиновники администрации получили взятки в учреждениях здравоохранения, образования и на предприятиях на общую сумму 386 тысяч манатов (около 226 тысяч долларов). Им грозило до 12 лет лишения свободы.