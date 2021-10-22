Джейхун Джафаров. Фото https://vesti.az/xeber/Криминал/byvsii-glava-iv-kyurdamira-prigovoren-k-8-godam-6-mesyacam-liseniya-svobody-448026

22 октября 2021, 12:50

Азербайджанский чиновник осужден на 8,5 года по делу о взятках

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд приговорил бывшего главу Кюрдамирского района Азербайджана Джейхуна Джафарова к 8,5 года лишения свободы, признав его виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями. 

Как писал "Кавказский узел", 21 августа 2020 года Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте главы Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова и его подчиненных, обвиненных в получении взяток и злоупотреблении полномочиями.

Ленкоранский суд по тяжким преступлениям признал Джейхуна Джафарова виновным и приговорил его к 8,5 года лишения свободы, сообщает сегодня haqqin.az.

Прокурор на заседании просил приговорить Джафарова к 10 годам лишения свободы, уточняет сегодня "Sputnik-Азербайджан". Информация о приговорах остальным обвиняемым в сообщениях не приведена.

Напомним, по версии следствия, Джейхун Джафаров, его первый заместитель Таджеддин Новрузов, завотделом территориального управления администрации Натиг Керимов и другие чиновники администрации получили взятки в учреждениях здравоохранения, образования и на предприятиях на общую сумму 386 тысяч манатов (около 226 тысяч долларов). Им грозило до 12 лет лишения свободы.

Примечание:

"Полиция пресекла акцию протеста в Баку родителей обвиняемых по "гянджинскому делу"", "Дело главы Евлаха дошло до суда", "Турция экстрадировала в Азербайджан религиозного активиста".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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