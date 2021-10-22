Клиника в Тбилиси закрыта после мошенничества с вакцинацией

22 октября 2021, 10:48

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело о мошенничестве против руководителя клиники в Тбилиси завело МВД Грузии после того, как персонал учреждения ставил пациентам вместо вакцины от гриппа витамин С. Клиника закрыта, а Минздрав Грузии заявил об отсутствии пострадавших.

МВД Грузии возбудило уголовное дело против руководителя клиники Гогелия в центре Тбилиси по статье о мошенничестве, которая предусматривает до семи лет лишения свободы, после того как выяснилось, что пациенты учреждения получали витамин С вместо прививки от гриппа, информировал сегодня телеканал "Общественный вещатель", репортаж которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Работа клиники приостановлена. Силовики заявили, что о директоре ничего неизвестно уже несколько дней. Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе отметил, что надеется, что инцидент не повлияет на темпы вакцинации населения от гриппа, передал сегодня телеканал "Рустави-2", репортаж которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

По словам местных жителей, они пришли в клинику, чтобы сделать прививку четырехкомпонентной вакциной от гриппа и заплатили 75 лари (около 25 долларов США), а когда они попросили показать упаковку вакцины, медперсонал им отказал. По их словам, инъекции были сделаны и детям, сообщил "Общественный вещатель".

По настоятельной просьбе пациентов, сотрудники клиники открыли ящик, в котором были обнаружены только ампулы витамина С. В комнате вакцинации также были обнаружены использованные ампулы витамина С. Пациенты говорят, что представители клиники в итоге признались, что вместо вакцины, вкалывали пришедшим в клинику витамин С. После этого пациенты вызвали полицию, сказано в репортаже.

После жалоб пациентов клиники проверку начало Агентство регулирования, оно детально изучит все обстоятельства, заявила сегодня в эфире телеканала "Общественный вещатель" министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что ранее вирусолог Ната Шубладзе указала, что противники вакцинации ведут активную пропаганду в соцсетях, отговаривая жителей Грузии прививаться, и тем самым ставят их жизнь и здоровье под угрозу. Нежелание людей вакцинироваться от коронавируса и соблюдать ограничения вынуждает власти ужесточать ограничения, указал замдиректора Национального центра по контролю за заболеваниями Паата Имнадзе.

За сутки в Грузии от коронавируса скончались 40 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 в стране достигло 9657. За сутки подтверждены 4155 тестов на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 в стране возросло до 684 337, следует из информации, опубликованной сегодня на правительственном сайте StopCov.ge.

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