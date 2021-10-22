Сотрудни к СКР на месте пожара. Фото пресс-службы СКР https://rostov.sledcom.ru/news/item/1622270/

22 октября 2021, 10:05

Три ребенка найдены мертвыми на месте пожара в Ростовской области

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тела трех детей найдены на месте пожара в жилом доме на хуторе Байков Ростовской области, сообщили спасатели. В момент пожара дети находились дома одни, уточнили следователи.

Пожар произошел 21 октября в частном доме. Его тушили 39 человек, было задействовано 12 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На месте пожара обнаружены тела трех детей", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

При пожаре погибли дети в возрасте трех, четырех и шести лет. "В ходе проведенных следственных действий установлено, что малолетние дети на момент возникновения пожара находились в доме одни, без присмотра родителей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области сегодня на своем сайте.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Примечание:

"53 человека эвакуированы из диспансера в Буденновске из-за пожара", "21 семья погорельцев получила выплаты после пожара на Театральном спуске в Ростове-на-Дону", "Пожарные эвакуировали жителей из горящего дома в Ростове-на-Дону".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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