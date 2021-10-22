Три ребенка найдены мертвыми на месте пожара в Ростовской области

22 октября 2021, 10:05

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Тела трех детей найдены на месте пожара в жилом доме на хуторе Байков Ростовской области, сообщили спасатели. В момент пожара дети находились дома одни, уточнили следователи.

Пожар произошел 21 октября в частном доме. Его тушили 39 человек, было задействовано 12 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"На месте пожара обнаружены тела трех детей", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

При пожаре погибли дети в возрасте трех, четырех и шести лет. "В ходе проведенных следственных действий установлено, что малолетние дети на момент возникновения пожара находились в доме одни, без присмотра родителей", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ростовской области сегодня на своем сайте.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).