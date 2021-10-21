Сдача ПЦР-теста. Фото . REUTERS/Stephane Mahe

21 октября 2021, 12:11

Поддельный сертификат ПЦР-теста обнаружен у пассажирки авиарейса в Ростове-на-Дону

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пассажирка, предъявившая поддельный сертификат ПЦР-теста, снята с рейса в аэропорту Платов, в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщило МВД.

Как писал "Кавказский узел", власти Ростовской области с 4 октября ужесточили ковидные ограничения.

29-летняя жительница Ростовской области заподозрена в использовании поддельного ПЦР-теста на коронавирус. Поддельный документ она предъявила при регистрации на рейс в аэропорту Платов, сообщило сегодня Управление на транспорте МВД по СКФО.

"При проверке медицинского документа полицейские установили, что сертификат отсутствует в общей базе тестируемых, а женщина не проходила лабораторных исследований на COVID-19", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов...). Максимальное наказание по этой статье - арест на срок до шести месяцев, говорится в сообщении.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Запрет посещения МФЦ для непривитых отменен в Волгоградской области", "Адыгея и Ставрополье вошли в топ регионов с максимальной занятостью ковидных коек", "Жительница Ставрополья заподозрена в подделке ПЦР-теста".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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