Мэрия Кизляра объявила о введении системы QR-кодов

21 октября 2021, 10:44

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Городской оперштаб поддержал идею мэра Кизляра Александра Шувалова требовать QR-коды у посетителей развлекательных центров, кинотеатров и заведений общепита. Инициатива Шувалова озвучена на фоне распоряжения главы Дагестана о подготовке к поэтапному введению системы QR-кодов в республике.

Как писал "Кавказский узел", требование QR-кодов при посещении общественных мест уже введено в нескольких республиках Северного Кавказа. Так, в Кабардино-Балкарии QR-код или бумажный сертификат о вакцинации требуется при посещении заведений общепита и пациентов больниц. В Чечне таким же образом ограничен вход во все организации и общественные места. С 8 ноября система QR-кодов вводится для посещения курортов Карачаево-Черкесии.

Региональные власти и органы местного самоуправления вправе вводить и отменять ограничения для снижения риска заражения коронавирусом, сообщил 11 октября "Кавказскому узлу" сотрудник Роспотребнадзора России. По его словам, перечень общественных мест, где могут вводиться ограничения на посещение для непривитых граждан, может как расширяться, так и уменьшаться на усмотрение местных властей.

Оперштаб Кизляра поддержал инициативу мэра Александра Шувалова ввести QR-коды для посещения развлекательных центров, кинотеатров и других учреждений культуры, а также заведений общепита, сообщила сегодня пресс-служба мэрии.

"Мэр города отметил, что многие регионы страны уже внедрили инициативу об обязательном наличии QR-кода при посещении ресторанов, баров, кафе, торговых центров, спортивных объектов, кинотеатров и других зрелищных мероприятий. Он напомнил, что получить его можно через сервис госуслуг. Оперштаб поддержал предложение градоначальника и выступил за введение проверки кодов", - говорится в публикации на сайте администрации Кизляра.

Члены оперштаба предложили после апробации системы QR-кодов распространить ее и на другие учреждения и организации с массовым пребыванием людей, сообщили власти города.

Информация о том, с какой даты наличие QR-кода обязательно для посещения учреждений культуры и заведений общепита, не опубликована по состоянию на 10.40 мск на сайте мэрии, а также в ее аккаунтах в Instagram и "ВКонтакте".

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов поручил принять дополнительные меры против распространения коронавируса в республике, сообщила пресс-служба главы республики. "Сергей Меликов [...] поручил усилить информационно-разъяснительную работу с населением и до конца недели провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений", - процитировал 19 октября сообщение пресс-службы "Интерфакс-Юг".

По состоянию на 20 октября, в Дагестане с начала пандемии выявлено 54 326 случаев заражения, в том числе 140 - за сутки. Из общего числа зараженных выздоровели 50 276 пациентов (из них 131 - за сутки), умерли 2675 (из них четверо - за сутки), информирует сайт "Стопкоронавирус.рф". Там же приведены данные на 15 октября о вакцинации в республике, согласно которым полную вакцинацию прошли 429 075 человек, и коллективный иммунитет достиг 21%. Вакцинацию только первым компонентом прошли 471 615 жителей Дагестана, следует из публикации.

Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея и Ставропольский край вошли в число регионов с самым низким уровнем вакцинации в России, констатировала 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".