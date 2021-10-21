Обвиняемый по делу о перестрелке между ингушскими тейпами оставлен под стражей

21 октября 2021, 07:43

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Верховный суд Ингушетии отказался перевести под домашний арест обвиняемого по делу об убийстве Асламбека Евлоева, застреленного в декабре 2019 года во время конфликта между двумя тейпами.

Как сообщал "Кавказский узел", в Сунженском районе в ночь на 30 декабря из-за конфликта произошла перестрелка между членами тейпов Евлоевых и Полонкоевых. Погиб местный житель Асламбек Евлоев, еще шесть человек были госпитализированы.

По версии следствия, причиной перестрелки между тейпами Евлоевых и Полонкоевых стал старый конфликт из-за родовых башен в селении Пялинг Джейрахского района. 13 декабря 2020 года стало известно, что подозреваемый в убийстве Евлоева был задержан, но через два дня отпущен под подписку о невыезде.

Верховный суд Ингушетии отказал в переводе под домашний арест одному из участников дела о перестрелке в Сунженском районе, в ходе которой был застрелен Асламбек Евлоев, сообщил сотрудник суда. "Постановление Карабулакского районного суда о продлении Чаниеву срока содержания под стражей, оставлено без изменения, а жалоба защиты – без удовлетворения", – привел вечером 20 октября его слова "Интерфакс".

Он уточнил, что Чаниев обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство" (предусматривает до 15 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла").

Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Напомним, что 16 ноября 2020 года в Сунже был застрелен местный житель – бывший полицейский Ислам Полонкоев, мотивом преступления могла стать кровная месть за Асламбека Евлоева, считает следствие.

Ислам Полонкоев задерживался ранее по подозрению в убийстве Асламбека Евлоева. "Скорее всего, [Полонкоев] из-за отсутствия веских доказательств был отпущен на свободу", – привел слова источника 16 ноября 2020 года "Интерфакс". Источник добавил, что Полонкоев несколько лет работал в региональном управлении федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, но при ликвидации структуры попал под сокращение.