Пейзаж Кагальницкого района Ростовской области. Фото Алексей Путеев https://ru.wikipedia.org/wiki/Кагальницкий_район#/media/Файл:Landscape_in_Dubovsky_District.jpg

19 октября 2021, 10:21

Строительство жилья для сирот в Ростовской области обернулось уголовным делом

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Кагальницкого района Ростовской области одобрил передачу детям-сиротам квартир, непригодных для жилья, предположили следователи. Ущерб бюджету оценен в семь миллионов рублей, дело расследуется по статье о превышении полномочий.

По данным следствия, глава района не обеспечил проверку жилья для детей-сирот в строящемся многоквартирном доме на соответствие проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам. Он подписал документы, приняв квартиры на баланс администрации. Затем они были переданы сиротам, а из бюджета Ростовской области застройщику перечислены более 7 миллионов рублей. Строительно-техническая экспертиза показала, что квартиры непригодны для проживания, сообщило Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области.

Главе Кагальницкого района предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК России). "Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", - сказано в сообщении, опубликованном 18 октября на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре главный архитектор Азовского района был обвинен в нарушении прав сирот. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию жилого многоквартирного дома, не подключенного к трубопроводу с питьевой водой.

Примечание:

"Суд утвердил приговор главе поселения в Ростовской области по делу о земельных махинациях", "Чиновник из Азова получил четыре года колонии за махинации с землей", "Три волгодонских чиновника обвинены в превышении полномочий".

Автор: "Кавказский узел"

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